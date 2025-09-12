美國推動半導體製造 廠務系統廠至少5年好光景

崇越科技董事長潘重良表示，儘管美國成本較高、法規與文化仍有差異，但未來商機可期。（記者洪友芳攝）

銳澤海外子公司 明年貢獻營收

〔記者洪友芳／台北報導〕美國積極重返半導體製造，晶圓代工龍頭廠台積電（2330）加碼投資美國千億美元，計畫興建6座晶圓廠，記憶體大廠美光也傳出將擴增投資1500億美元，台灣廠務系統供應鏈認為，美國重返半導體製造「看來是玩真的」，預期在大廠加碼投資下，至少5~10年都會有工程可做，紛積極布局前往美國設子公司，培訓人力或增加人手準備前往接案。

以氣體二次配管工程起家的銳澤（7703）總經理周谷樺昨指出，公司除了技術提升與拓展建廠階段主系統工程外，也積極往海外布局，除在日本、新加坡成立子公司，今年8月也成立美國子公司，因台灣晶圓代工龍頭廠、美國記憶體大廠大幅加碼投資，預期未來10~15年將是投資建廠的高度發展期，銳澤看好商機，估計至少5~10年都將會有工程可做，將積極爭取，且會採在地合作模式，預期明年海外子公司將會陸續貢獻營收。

崇越︰成本較高 商機仍可期

崇越科技（5434）已陸續在美國亞利桑納州與德州設點，董事長潘重良表示，隨著大廠加碼投資美國，半導體製造相關材料需求勢必增加，他也感受到供應鏈同業前往美國投石問路的意願提高，儘管美國成本較高、法規與文化仍有差異，但未來商機可期；廠務工程廠和淞（6826）總經理周志賢指出，公司多年前已隨客戶前往美國亞利桑納州承接工程，將持續耕耘美國市場。

銳澤財務長趙宥琮坦承，美國工作文化跟台灣不同，為了滿足客戶與業種特性，並達人力合法化，目前都僱用美籍華裔的員工，或是先在台灣加強培訓，配合海外布局，預期未來3年員工數將成長達500人，較目前倍增；因設立海外子公司的緣故，預期今年下半年成本會提高幾千萬元，不過，客戶給的報價會比台灣多4、5倍，對營收與獲利將有助益。

