民眾勒緊褲腰帶 中9成上市銀行個人呆帳增

2025/09/12 05:30

中國多家上市銀行在半年報中揭露個人貸款不良率，僅三家銀行較去年底有所下降。（歐新社資料照）中國多家上市銀行在半年報中揭露個人貸款不良率，僅三家銀行較去年底有所下降。（歐新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國多家上市銀行在半年報中揭露個人貸款不良率，僅三家銀行較去年底有所下降。業界表示，中國經濟成長放緩，加上民眾收入下滑，個人貸款不良率攀升已成為銀行業共通問題。

萬得資訊（Wind）最新統計顯示，中國A股四十二家上市銀行中，有二十八家揭露截至今年六月底的個人貸款不良率，相較於去年底，僅有三家的個人貸款不良率下降。以指標的工商銀行為例，個人貸款不良率就從去年底的二．三九％，升至今年六月底的二．五一％。

某國有銀行從事個人貸款業務的人員接受《界面新聞》訪問表示，不少銀行透過「以價制量」的激進擴張策略做零售（個人）貸款，利率的無序競爭導致風險定價扭曲，客戶准入門檻調降，規模雖做大了，不良貸款率反而上升，這種情況很值得警惕。

招商銀行副行長王穎表示，今年以來零售貸款在發展端和風險端都遇到了前所未有的挑戰。在發展端，受市場環境、貸款需求等多方面影響，零售貸款市場的增量大幅下降；在風險端，受整個經濟增速放緩、房地產市場下行、居民收入水準下降、客戶還款能力和意願等因素影響，零售貸款出現風險上升趨勢。

此外，中國四十二家上市銀行的房地產貸款不良率仍居高不下。其中，以中國銀行的五．三八％最高，較去年底增加○．四四個百分點，其次是中國工商銀行的五．三七％，增加○．三八個百分點。

