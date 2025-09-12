晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

跟進川普 墨對中進口車課50％重稅

2025/09/12 05:30

墨西哥十日宣布將對中國與其他亞洲國家的進口汽車課徵50％關稅。圖為墨西哥城的一家奇瑞汽車公司經銷店。（彭博）墨西哥十日宣布將對中國與其他亞洲國家的進口汽車課徵50％關稅。圖為墨西哥城的一家奇瑞汽車公司經銷店。（彭博）

〔編譯魏國金／綜合報導〕墨西哥十日宣布將對中國與其他亞洲國家的進口汽車課徵五十％關稅，儘管墨國政府表示，該大規模進口關稅改革是為保障就業，但分析師認為，此舉旨在安撫美國川普政府。

墨西哥經濟部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）表示，將對未與墨西哥達成貿易協議的國家逾一四○○類包含紡織、家具、鋼鐵與汽車等產業，價值約達五二○億美元的進口產品升高關稅，稅率從十％至五十％不等，受影響國家包含中國、南韓與印度等。

他說，將升高關稅至最高五十％，主要目的是保護就業。對於中國進口汽車，他說，雖然目前已課徵二十％關稅，「沒有某種程度的保護，你幾乎無法競爭」。

彭博報導，墨西哥已取代俄羅斯，成為中國最大的汽車外銷國。今年上半年，中國出口至墨西哥的汽車年增二十四％至二十八萬輛。這讓美國惱火，因為川普總統對中國發動貿易戰，墨國此舉顯然是為安撫其最大貿易夥伴。

美國、加拿大與墨西哥達成美加墨自由貿易協定（USMCA），美加兩國近年已採取行動，阻止中國汽車進入其市場。

墨西哥銀行Banco Base經濟分析主任希勒（Gabriela Siller）指出，「這是保護主義措施，非常川普風格，顯示建立了一個對抗中國的共同陣營。在USMCA審查前，這是意料中之事，讓墨西哥得以安撫美國」。USMCA的條款要求在二○二六年進行審查，墨西哥此舉可能為三國續約打開大門。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財