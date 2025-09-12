跟進川普 墨對中進口車課50％重稅

墨西哥十日宣布將對中國與其他亞洲國家的進口汽車課徵50％關稅。圖為墨西哥城的一家奇瑞汽車公司經銷店。（彭博）

〔編譯魏國金／綜合報導〕墨西哥十日宣布將對中國與其他亞洲國家的進口汽車課徵五十％關稅，儘管墨國政府表示，該大規模進口關稅改革是為保障就業，但分析師認為，此舉旨在安撫美國川普政府。

墨西哥經濟部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）表示，將對未與墨西哥達成貿易協議的國家逾一四○○類包含紡織、家具、鋼鐵與汽車等產業，價值約達五二○億美元的進口產品升高關稅，稅率從十％至五十％不等，受影響國家包含中國、南韓與印度等。

他說，將升高關稅至最高五十％，主要目的是保護就業。對於中國進口汽車，他說，雖然目前已課徵二十％關稅，「沒有某種程度的保護，你幾乎無法競爭」。

彭博報導，墨西哥已取代俄羅斯，成為中國最大的汽車外銷國。今年上半年，中國出口至墨西哥的汽車年增二十四％至二十八萬輛。這讓美國惱火，因為川普總統對中國發動貿易戰，墨國此舉顯然是為安撫其最大貿易夥伴。

美國、加拿大與墨西哥達成美加墨自由貿易協定（USMCA），美加兩國近年已採取行動，阻止中國汽車進入其市場。

墨西哥銀行Banco Base經濟分析主任希勒（Gabriela Siller）指出，「這是保護主義措施，非常川普風格，顯示建立了一個對抗中國的共同陣營。在USMCA審查前，這是意料中之事，讓墨西哥得以安撫美國」。USMCA的條款要求在二○二六年進行審查，墨西哥此舉可能為三國續約打開大門。

