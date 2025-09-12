晴時多雲

主張能源區域正義 陳其邁︰各縣市用電自己負責

2025/09/12 05:30

2024年全台區域發電、用電概況2024年全台區域發電、用電概況

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄興達電廠九日晚上發生火警，在野黨痛批執政黨能源政策失當。高雄市長陳其邁昨為高雄市民叫屈，他主張能源「區域正義」，強調各縣市要用的電應自行負責，高雄有約三十％電力送給外縣市，造成環境衝擊甚至意外，卻全部由高雄人來承擔，相當不公平。

高雄有30％電力 送給外縣市

衝擊全承擔 對高雄人不公平

陳其邁表示，能源多元化及提高能源韌性，對於未來台灣產業發展非常重要，尤其在高雄；過去整個發電結構都以燃煤為主，這幾年高市府一再要求由煤轉氣，加速汽電共生脫煤。

他說，高雄目前大概有五千萬噸的碳排，要逐步達成減碳的目標，希望燃煤電廠除轉為備載之外，在整體能源供應許可情況下，都能加速汰除、除役。

陳其邁強調，能源「區域正義」非常重要，各縣市自己要用的電，應該要自己負起責任；長期以來，高雄市發電的餘裕，是全台最高的縣市，去年約供給四○○多億度的電，高雄用了三○○多億度，其他約三十％都外送給其他縣市，「發電量比較大的縣市、環境衝擊也比較大，這是不公平的」。

他說，高雄市希望加速電力結構轉型、由煤轉氣，其他縣市也要負起責任，「不能把所有發電責任都推給高雄市」；以興達電廠日前發生火災為例，這是一項額外的風險，對高雄人來說不公平，其他縣市也應該要負起發電責任，否則如果又發生火災，受害的是電廠附近的高雄市民。

經濟部長龔明鑫昨強調，將盡快完成興達電廠事故調查，興達新一號機組希望一週內檢查完畢，新二號機組因受火災影響，要與設備供應商共同檢視。

