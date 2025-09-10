晴時多雲

玉山銀、台北大學攜手建築師安藤忠雄 玉山永續講堂動土 推動新未來

2025/09/10 05:30

玉山永續講堂9日舉行動土祈福典禮，副總統蕭美琴（中左）、玉山銀行創辦人黃永仁（中右）、董事長黃男州（右6）、日本建築大師安藤忠雄（右7）、台北大學前校長李承嘉（左7）、現任校長林道通（右5）等共同見證與祝福。（玉山銀行提供）玉山永續講堂9日舉行動土祈福典禮，副總統蕭美琴（中左）、玉山銀行創辦人黃永仁（中右）、董事長黃男州（右6）、日本建築大師安藤忠雄（右7）、台北大學前校長李承嘉（左7）、現任校長林道通（右5）等共同見證與祝福。（玉山銀行提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕玉山銀行捐建台北大學「玉山永續講堂」，9日舉行動土祈福典禮。邀請到副總統蕭美琴及建築大師安藤忠雄親臨現場分享設計理念，玉山金控創辦人黃永仁、董事長黃男州、台北大學前校長李承嘉、現任校長林道通，以及玉山主管同仁、北大師生代表們一同見證動土典禮並給予祝福。

玉山永續講堂由享譽全球的日本建築大師安藤忠雄設計，運用質樸天然的清水混凝土材料，以簡約線條與幾何形狀的建築風格，結合陽光、湖水與森林等大自然環境元素，創造出獨特光影變化與靜謐的氛圍。他分享到，在這片難得的綠意環繞與湖水相伴的校園裡，設計以敬天愛人、永續未來為核心精神的講堂，將讓來自世界各地的智慧在此匯聚交流，共同關注人類與地球未來。

蕭副總統期勉，永續的發展需要技術創新與政策的支持，更依賴人才的培育與知識傳承，期盼玉山永續講堂能成為孕育永續人才的重要基地，讓這份知識與責任跨越世代，延續下去。

台北大學長期重視人才培育與永續發展，孕育許多法商專業與人文關懷的人才，更積極響應國際永續趨勢，協助政府與產業投入永續轉型行動，也是玉山重要的產學合作夥伴。

玉山銀行董事長黃男州表示：「面對2050淨零轉型的挑戰，造就培育更多優秀永續人才、強化國家未來競爭力，是玉山攜手台北大學建置玉山永續講堂的初心，此講堂將成為培育永續創新人才的重要基地，結合雙方人文關懷與金融法商專業，共同實現這份對未來永續發展的承諾。」

