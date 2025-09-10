晴時多雲

財經青紅燈》房市活水來了？

2025/09/10 05:30

新青安申貸戶排除在「銀行法」第72之2條不動產放款比率限制之外，此舉可讓低迷的房市氛圍稍微打開僵局。（記者徐義平攝）新青安申貸戶排除在「銀行法」第72之2條不動產放款比率限制之外，此舉可讓低迷的房市氛圍稍微打開僵局。（記者徐義平攝）

■鄭琪芳

金管會上週四宣布新青安貸款不計入「銀行法」第72-2條不動產放款限額，初期可望釋出房貸額度約1300億元；緊接著，中央銀行週一宣布鬆綁換屋族協處措施，換屋期限由1年延長為1年半。政府陸續鬆綁管制措施，房市迎來久違的好消息，有人開始擔心投機炒房再起；事實上，兩項鬆綁措施主要是首購族及換屋族受惠，在央行總量管制及信用管制下，銀行能釋出的活水其實有限，炒房不至於捲土重來，甚至「房貸荒」也無法完全紓解。

現行不動產放款「總量管制」有兩項，除了銀行法第72-2條規範不動產放款占總存款3成上限，還有央行的不動產放款集中度控管，即不動產放款占全體放款的比率，因2024年6月底銀行不動產貸款集中度達37.61%，接近歷史高點37.9%，央行要求銀行自訂控管目標。包括銀行業及房地產業者多認為，央行的不動產放款集中度控管，才是這波「房貸荒」的主因。

金管會宣布新青安不計入不動產放款限額，符合新青安資格的首購族受惠，8家公股銀行可增加房貸額度，但其他購屋族及民營銀行仍受到總量管制及信用管制的雙重影響。這次央行宣布放寬換屋協處期限，雖可減輕換屋族資金壓力，避免急售，但實際簽切結書的案例不多，自去年9月至今年7月，銀行受理僅約700件，因銀行房貸額度緊俏，通常優先承做首購，不太願意收切結書，因此這項鬆綁對房市影響有限。

房地產業者預估，近期將有15萬戶要交屋，可說是史上最大交屋潮，且絕大多數不符合新青安資格，將面臨房貸的問題；屆時，若因「房貸荒」引爆解約潮或違約潮，恐怕也不是政府所樂見。事實上，今年底就是銀行自主控管滿1年，加上央行下週將召開第3季理監事會議，現行房市管控措施是否應檢討，值得主管機關好好思考。

