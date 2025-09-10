盤勢分析》資金行情熱 推升台股噴高

外幣匯率行情表（9/09）

在台積電（2330）等電子權值股帶動下，加上PCB、電源供應器及記憶體族群也有所表現，台股再創歷史新高，終場上漲307.8點、以24855.18點作收，成交量超過5125億元。

在3大法人動向方面，外資昨買超356.54億元、投信賣超16.4億元、自營商買超46.55億元，合計買超386.69億元；外資台指期淨空單昨減少3207口，累積外資台指期淨空單降至近1.88萬口。

野村投信指出，蘋果台灣時間週三凌晨發表新產品，SEMICON Taiwan也將登場，科技電子類股將持續維持熱度，看好族群包括AI PCB／CCL（銅箔基板）、BBU（備源電池模組）、散熱、網通、電子零組件與半導體特化耗材；此外，市場熱錢正朝更多樣化的AI題材輪動，資金開始轉進基期相對低、評價便宜、但具轉機潛力的個股，近期如AI眼鏡、AI電源模組等供應鏈亦可留意。

元大投顧分析，自從美國公布8月非農就業數據低於預期後，Fed於9月中旬至少降息1碼幾乎已成市場共識，資金行情可說是全球股市不斷創高的關鍵因素之一，在波段選股上，不妨參考剛公布的8月營收，從中選擇營收成長、獲利穩健、具趨勢題材且股價位階較低的績優標的。（記者張慧雯）

