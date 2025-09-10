歐洲首例 義光電招標排除中貨

為了避免基礎能源設施過度依賴中國，義大利近日實施排除中國太陽能光電設施的招標案。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕義大利媒體報導，為了避免基礎能源設施過度依賴中國，義大利近日實施排除中國太陽能光電設施的招標案，成為正式頒布法令將中國生產或組裝的太陽光電產品排除在獎勵招標案之外的歐洲國家。

義大利《二十四小時太陽報》報導，義大利環境部八月二十九日公布實施「FerX過度法令」，鼓勵安裝在歐盟生產的太陽能板和零組件，並排除中國製造和組裝的產品，以降低對中國的依賴。該法令是義國支援再生能源發電所設立的獎勵機制，幫助再生能源的發電成本具有市場競爭力。

義大利國營能源服務營運商（GSE）四日也公布第二波招標案的原則，明確規範投標業者的太陽能板不得在中國組裝，太陽能電池不得在中國採購，太陽能變流器不得原產於中國，以及在歐盟表列的太陽能關鍵原料清單中，至少要有一個組件不得在中國製造。

義大利政府採取行動，目的是為了支持歐洲生產的太陽能板、變流器和其他零組件。由於歐洲製造相關產品價格較高，第二波招標將提供更高獎勵措施。

報導說，歐洲有許多太陽能變流器和零組件製造商，但太陽能板製造商比較少，知名的德國太陽能板製造商Meyer Burger最近宣布將關閉德國廠。義大利最大太陽能板製造商是義大利國家電力公司（Enel）位於西西里島的3Sun廠。

