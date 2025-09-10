聚焦量子電腦、矽光子與機器人研發 賴：投資逾千億 推動AI新建設

總統賴清德與經濟部長龔明鑫，昨一同出席「晶鏈高峰論壇—建構全球半導體網絡」開幕式。（記者田裕華攝）

〔記者洪友芳／台北報導〕總統賴清德昨出席「晶鏈高峰論壇」致詞指出，台灣半導體產業發展至今，在全球高科技產業與未來人工智慧（AI）時代，必然扮演不可或缺角色，政府將積極推動AI新時代建設，投入超過千億元資源，引導企業加碼投資，除了完善基礎建設、擴大智慧應用外，更將積極投入量子電腦、矽光子與機器人等三大關鍵技術的研發。

技術立足台灣 產品行銷全世界

SEMICON Taiwan二○二五國際半導體展今正式登場，共有一二○○家企業、設立四一○○個攤位，包含十七座國家館。賴總統說，他要代表國家，熱烈歡迎來到台灣參與盛會的國際貴賓；他強調，台灣是全球可信賴的合作夥伴，將以厚實的基礎技術、開放地與國際合作，擴展到材料、設備等領域，並將研發中心設於台灣，讓技術立足台灣，產品行銷全世界。

賴總統強調，在AI的基礎發展下，未來半導體競爭必定更加激烈，而半導體是分工緊密的產業，沒有任何國家能單獨應對，為了強化更緊密的合作網路，打造具有韌性的全球半導體分工供應鏈，台灣將採取三項具體行動。

3項具體行動 打造全球供應鏈

他說，第一是秉持務實開放、互利共榮的原則，持續深化合作；不論是供應鏈中的材料、設備、生產技術分工，或是數位轉型與數位普及，台灣將透過跨國投資與研發合作，建立更穩健的產業體系。

第二是過去幾年台灣半導體產業、資通訊產業與電子零組件產業，已在日本、美國、歐洲及東南亞進行大量投資；過去一年更在捷克布拉格、日本福岡、美國德州設立台灣貿易投資中心。這些中心除了協助企業布局國際市場，更重要的目的，是深化台灣與各國的半導體供應鏈合作。

第三是半導體產業的永續發展，人才將是關鍵。台灣的AI新時代建設將培育百萬位AI人才，從基礎教育到高階教育，建立完整的培育路線；台灣期盼各國產業代表共同建立跨國培訓與交流機制，打造以信任為基礎的國際人才網絡。

