AI伺服器出貨暢旺 廣達、緯創、英業達 營收創同期新高

2025/09/09 05:30

廣達管理階層指出，AI類別產品全年營收目標，估將占總伺服器比重約70%。（資料照）廣達管理階層指出，AI類別產品全年營收目標，估將占總伺服器比重約70%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕輝達AI伺服器GB200、GB300持續受到大型雲端服務供應商強力拉貨，帶動台系供應鏈雨露均霑，其中，緯創（3231）、廣達（2382）、英業達（2356）8月業績分別創下歷史同期新高。各家業者指出，第三季出貨動能皆有機會呈現季對季成長，第四季進一步續強。

第三季出貨季增 第四季預估續強

緯創8月營收1726億元，月減10%、年增92.2%。緯創管理階層預期旗下AI伺服器下半年出貨逐季成長，第四季將成為今年營運高峰，全年整體營收將創下歷年新高表現。關於美國新擴充的產能，預計明年第一季投產，生產的品項涵蓋輝達（NVIDIA）GB200、GB300機櫃，後續也將導入其他新一代的AI伺服器產品線。

廣達8月營收1528.08億元，月減3.5%、年增5.3%。廣達管理階層指出，目前整體展望維持8月12日法說會看法，第三季筆電出貨量預計將有低個位數的季增，AI伺服器客戶從GB200過渡至新一代GB300，9月起新品逐步放量，第四季動能續強，AI類別產品全年營收目標占總伺服器比重約70%，實際情況需視客戶拉貨進度而定。

英業達8月營收613.04億元，月增12.7%、年增17.8%。英業達管理階層提到，上半年出貨的AI伺服器以機櫃產品為主，第三季起主板比重較大，儘管出貨量逐季提升，但因平均售價較低，此類別營收將略比上半年下降，不過今年AI伺服器做出的貢獻，仍然會比去年成長雙位數百分比。德州新廠明年首季啟用，會先行生產GB200伺服器。

