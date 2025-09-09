蘋果新機發表＋半導體展 台股驚驚漲 再創新高

台股驚驚漲，昨天早盤一度大漲逾235點，攻上24729.96點的歷史新高點。（中央社）

早盤衝上24729新高點

〔記者楊雅民／台北報導〕蘋果秋季發表會和台北國際半導體展本週登場，加上美國降息預期，激勵台股加權指數昨天早盤一度大漲逾235點，攻上24729.96點的歷史新高點，盤中高檔震盪，終場收在24547.38點，小漲52.8點，成交量達4431.85億元。

啟發投顧副總容逸燊表示，台股驚驚漲再創歷史新高，本週半導體展重心之一為先進封裝技術，封測雙雄日月光（3711）及京元電（2449）強勢走高；記憶體族群受外資升評帶動，早盤指標南亞科（2408）、華邦電（2344）漲停後遭遇賣壓，軍工及PCB資金開始轉移至其他族群，高檔個股可轉進低基期題材股。

宏遠投顧表示，市場資金還是偏愛電子股，台股指數可能會再往上衝高，但需提防指數再創新高之際，之前股價異常飆漲過度的矽光子、機器人題材、無人機軍工股、BBU、半導體設備、特化、許多沒有獲利本質的中小型股，股價出現大跌的情況。

統一證券表示，蘋果秋季發表會與台北國際半導體展即將登場、美國財長貝森特表示若川普敗訴將退還一半關稅、台灣8月CPI數據佳、OpenAI估AI支出將暴增等眾多利多因素，有望帶動台股挑戰新高紀錄。

惟美國8月就業數據弱於預期，以及日本首相石破茂宣布請辭，對盤勢仍有干擾，操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，追蹤族群聚焦AI概念股、iPhone蘋概股、高速傳輸概念、PCB供應鏈、材料升級或替代概念股、機器人概念、軍工以及生技等。

從技術面來看，指數已突破下降趨勢線，形成頭肩底型態的雛形，若加權指數能站穩2萬4千點關卡，將確認多頭格局。後續要挑戰新高，需留意費城半導體指數與輝達的走勢，其次是台股成交量至少需維持在4500億元水準，才能支撐指數攻堅。

