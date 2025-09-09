晴時多雲

美擴大突擊非法僱工 23韓企工程停擺

2025/09/09 05:30

美國移民當局上週四突擊喬治亞州一座興建中的南韓電池廠，並以違反移民法為由逮捕四七五人，震撼韓國。（歐新社資料照）美國移民當局上週四突擊喬治亞州一座興建中的南韓電池廠，並以違反移民法為由逮捕四七五人，震撼韓國。（歐新社資料照）

韓媒轟美︰要求投資 卻有關稅、簽證限制

〔編譯魏國金、記者洪友芳／綜合報導〕美國移民當局上週四突擊喬治亞州一座興建中的南韓電池廠，並以違反移民法為由逮捕四七五人，震撼韓國。美國政府指出，將對更多企業展開相關執法行動。南韓《經濟日報》昨報導，因擔心遭進一步突擊，至少二十三項韓企在美國的建廠工程已停擺。

美國移民暨海關執法局（ICE）、國土安全調查局（HSI）與美國緝毒局（DEA）四日突擊喬治亞州現代汽車—LG能源解方公司合資電池廠，逮捕近五百人，當中約三百人為韓籍勞工。白宮邊境事務主管霍曼七日指出，將加強關注工作場所的非法外勞問題。

美國總統川普昨發文：「所有投資美國的外國企業請尊重我國移民法。你們的投資受到歡迎，但我們鼓勵你們合法引進技術出眾的聰明人才，生產世界級產品。我們將迅速合法地讓你們這麼做，你們聘僱並訓練美國勞工是對美國此舉的回報。」

韓媒則一致抨擊美國一方面要求南韓加大投資，卻同時加諸關稅與簽證限制。報導指出，該突擊行動已讓韓國在美國的旗艦投資計畫陷入混亂，除總經費四十三億美元的該合資電池廠外，包括「讓美國造船業再次偉大」的美韓造船計畫、現代鋼鐵的一座鋼鐵廠，以及現代電氣公司、曉星重工業與LS電氣公司在美國的擴廠工程已停工。

台積、環球晶︰依當地法規 僱合法員工

台積電、環球晶等也在美投資設廠的我國半導體業者則表示，都根據當地法規僱用合法從業員工，不會有觸犯法律的疑慮。

