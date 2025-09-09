美撤韓VEU豁免 擬改年度許可制

美國政府正向三星電子與SK海力士提議，每年為其中國晶圓廠重新申請美國製造設備與材料的出口許可，以取代年底將到期的「驗證後最終用途」（VEU）豁免。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國政府正向三星電子與SK海力士提議，每年為其中國晶圓廠重新申請美國製造設備與材料的出口許可，以取代年底將到期的「驗證後最終用途」（VEU）豁免。這項折衷方案是防止全球電子產業受到干擾，同時限制中國在半導體和人工智慧（AI）領域的發展。

知情人士透露，美國商務部上週向南韓提出「年度場地許可證」（site license）的構想，取代拜登政府時期給予的無限期VEU豁免。這些VEU豁免資格預計在十二月三十一日到期。

過去VEU制度允許兩家公司在經過安全審查與監管承諾後，能無限期向其位於中國的晶圓廠出口既定數量的設備與材料。但川普政府的最新提議，將要求他們每年一次性地向華府申請批准所需的受限設備、零組件和材料，並列出具體數量。

對三星電子與SK海力士而言，這雖會帶來額外的負擔，但年度許可比須逐批申請有更高的可預測性。華府官員表示，若全面撤銷VEU，美方每年將新增約一千件出口許可審批工作。

不過，南韓業界擔心，晶片製造設備在一年內可能隨時發生故障，難以精準預測所需零組件種類；若遇到臨時需求，美國商業部工業安全局（BIS）能否及時核發出口許可，以避免他們生產中斷，仍存在變數。對此，美方官員回應，美國已具備完善的快速審批系統，能在兼顧商業需求與國安利益間取得平衡。

美國自二○二二年起全面限制先進晶片與製造設備出口至中國，以抑制北京在半導體與AI領域的發展。拜登政府當時對三星電子、SK海力士與台積電給予豁免，被視為緩和盟友壓力的重要外交成果。如今川普政府撤銷這些豁免，稱其為「拜登時代的漏洞」，並要求更嚴格的監管。

