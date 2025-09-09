換屋族喘口氣 業者︰銀行水位仍待解

換屋協處期限延長，房貸集中度的核心問題未放寬，換屋族仍非銀行優先放貸對象。（記者徐義平攝）

央行將換屋協處延長至18個月

〔記者徐義平／台北報導〕中央銀行將換屋協處期限延長至十八個月，且去年九月二十日以後都適用。對此，房產業者雖肯定央行苦民所苦，但認為房貸集中度的核心問題未放寬，換屋族仍非銀行優先放貸對象。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，央行考量換屋族申貸困境，適時將切結出售第一屋時間延長，可望減輕換屋族違約的機率；但換屋族仍須先找到願意收切結書的銀行，才有機會獲得貸款。

根據央行資料，二○二三年六月至二○二五年五月，本國銀行辦理換屋協處案共二一四二件，等於每月先買後賣切結一年出售的不到一○○件，真正跟銀行簽切結的數量有限。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，央行延長出售時間至一年半，的確可讓換屋族鬆一口氣，但銀行可放款的資金有限，優先承作首購，仍是影響關鍵因素。

籲取消換屋限貸或提高成數

不動產開發公會全聯會理事長楊玉全表示，此次換屋協處期限放寬，代表央行體諒民困；但銀行因水位受限，只能用舊貸清償額度來承作新申請房貸，使民眾無法或不易向銀行申貸。而且，此類案件銀行需耗費稽查成本，承作意願仍不高，建議還是要針對換屋民眾取消限貸措施或至少提高成數，並調降存款準備率，打開資金水龍頭，才是解決之道。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，當初一年的換屋協處期限，主要是方便先買後賣的屋主取得房貸成數，但近期市場低迷、買氣不振，不動產的流動性更為停滯。這次的調整給央行、銀行一個下台階，也給屋主緩衝機會，三方都能喘一口氣；但當初買家期待的急售、降價也跟著落空，在房貸荒的大環境下，將拉長觀望、拉鋸的盤整時間。

