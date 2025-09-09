晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

換屋族喘口氣 業者︰銀行水位仍待解

2025/09/09 05:30

換屋協處期限延長，房貸集中度的核心問題未放寬，換屋族仍非銀行優先放貸對象。（記者徐義平攝）換屋協處期限延長，房貸集中度的核心問題未放寬，換屋族仍非銀行優先放貸對象。（記者徐義平攝）

央行將換屋協處延長至18個月

〔記者徐義平／台北報導〕中央銀行將換屋協處期限延長至十八個月，且去年九月二十日以後都適用。對此，房產業者雖肯定央行苦民所苦，但認為房貸集中度的核心問題未放寬，換屋族仍非銀行優先放貸對象。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，央行考量換屋族申貸困境，適時將切結出售第一屋時間延長，可望減輕換屋族違約的機率；但換屋族仍須先找到願意收切結書的銀行，才有機會獲得貸款。

根據央行資料，二○二三年六月至二○二五年五月，本國銀行辦理換屋協處案共二一四二件，等於每月先買後賣切結一年出售的不到一○○件，真正跟銀行簽切結的數量有限。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，央行延長出售時間至一年半，的確可讓換屋族鬆一口氣，但銀行可放款的資金有限，優先承作首購，仍是影響關鍵因素。

籲取消換屋限貸或提高成數

不動產開發公會全聯會理事長楊玉全表示，此次換屋協處期限放寬，代表央行體諒民困；但銀行因水位受限，只能用舊貸清償額度來承作新申請房貸，使民眾無法或不易向銀行申貸。而且，此類案件銀行需耗費稽查成本，承作意願仍不高，建議還是要針對換屋民眾取消限貸措施或至少提高成數，並調降存款準備率，打開資金水龍頭，才是解決之道。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，當初一年的換屋協處期限，主要是方便先買後賣的屋主取得房貸成數，但近期市場低迷、買氣不振，不動產的流動性更為停滯。這次的調整給央行、銀行一個下台階，也給屋主緩衝機會，三方都能喘一口氣；但當初買家期待的急售、降價也跟著落空，在房貸荒的大環境下，將拉長觀望、拉鋸的盤整時間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財