飆股幕後》下半年業績可期 穎崴連6漲飆新天價

穎崴受惠美系AI大客戶大單到手，帶動下半年營運成長可期。（資料照，記者洪友芳攝）

記者洪友芳／特稿

測試介面廠穎崴（6515）受惠美系AI大客戶大單到手，帶動下半年營運成長可期，在外資與投信力挺下，昨股價飆上漲停來到1745元，創歷史新天價，並連6漲，期間累計漲幅近4成。若從4月股災創下的低點697元起算，不到5個月大漲1.5倍。

穎崴7月下旬股價曾跌到千元上下，原因來自第一季營運基期高，市場傳出第二季財報不如預期，下半年也恐旺季不旺，8月中旬該公司公布第二季財報，受新台幣強力升值影響，稅後淨利為2.05億元，每股稅後盈餘為5.76元，創近6季獲利新低；但累計上半年每股稅後盈餘為22.97元，為歷年同期新高。

請繼續往下閱讀...

展望下半年，市場雖面臨關稅、匯率波動、地緣政治緊張等變數，但穎崴受惠AI、HPC（高效能運算）應用需求強勁，該公司聚焦高階晶片測試介面產品，AI相關營收已占整體比重超過一半，近期美系GPU大廠下世代新款晶片啟動量產作業，對穎崴測試座（Test Socket）需求大增，法人預期有助帶動穎崴下半年營運成長可期，全年仍是成長的一年。

穎崴因股價達公布注意交易資訊標準，2日因應規定，公告自結7月單月稅前盈餘1.51億元，年減6.2%；稅後淨利1.2億元，年減約9%，單月每股稅後盈餘3.38元，等於超過第二季獲利的一半，第三季獲利可望逐月成長。

外資近一個月累計買超1710張，投信為1128張，自營商買超139張，三大法人累計買超2977張。近期穎崴股價雖頻漲，但值得注意的是，外資在連5買之後，昨轉小賣6張，投信則在連7買之後，連3個交易日零買超。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法