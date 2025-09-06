晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

飆股幕後》下半年業績可期 穎崴連6漲飆新天價

2025/09/06 05:30

穎崴受惠美系AI大客戶大單到手，帶動下半年營運成長可期。（資料照，記者洪友芳攝）穎崴受惠美系AI大客戶大單到手，帶動下半年營運成長可期。（資料照，記者洪友芳攝）

記者洪友芳／特稿

測試介面廠穎崴（6515）受惠美系AI大客戶大單到手，帶動下半年營運成長可期，在外資與投信力挺下，昨股價飆上漲停來到1745元，創歷史新天價，並連6漲，期間累計漲幅近4成。若從4月股災創下的低點697元起算，不到5個月大漲1.5倍。

穎崴7月下旬股價曾跌到千元上下，原因來自第一季營運基期高，市場傳出第二季財報不如預期，下半年也恐旺季不旺，8月中旬該公司公布第二季財報，受新台幣強力升值影響，稅後淨利為2.05億元，每股稅後盈餘為5.76元，創近6季獲利新低；但累計上半年每股稅後盈餘為22.97元，為歷年同期新高。

展望下半年，市場雖面臨關稅、匯率波動、地緣政治緊張等變數，但穎崴受惠AI、HPC（高效能運算）應用需求強勁，該公司聚焦高階晶片測試介面產品，AI相關營收已占整體比重超過一半，近期美系GPU大廠下世代新款晶片啟動量產作業，對穎崴測試座（Test Socket）需求大增，法人預期有助帶動穎崴下半年營運成長可期，全年仍是成長的一年。

穎崴因股價達公布注意交易資訊標準，2日因應規定，公告自結7月單月稅前盈餘1.51億元，年減6.2%；稅後淨利1.2億元，年減約9%，單月每股稅後盈餘3.38元，等於超過第二季獲利的一半，第三季獲利可望逐月成長。

外資近一個月累計買超1710張，投信為1128張，自營商買超139張，三大法人累計買超2977張。近期穎崴股價雖頻漲，但值得注意的是，外資在連5買之後，昨轉小賣6張，投信則在連7買之後，連3個交易日零買超。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財