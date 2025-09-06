AI拉貨強勁 台光電、智邦營收創新高

台光電8月營收再創歷史新高。（取自官網）

〔記者卓怡君、王憶紅／綜合報導〕銅箔基板龍頭台光電（2383）、網通龍頭廠智邦（2345）昨公告8月營收，受惠於AI客戶拉貨，營收同創歷史新高。

台光電 市占率持續增加

其中台光電受惠於AI伺服器成長力道，8月合併營收87.64億元，月增4.7%、年增52.6%，累積今年前8月合併營收613.25億元，年增53.8%。

台光電看好AI應用、雲端服務、邊緣運算、低軌衛星都將維持成長動能，為因應市場強勁需求，今年中國黃石、馬來西亞檳城、中國中山等廠將陸續開出新產能，總產能增加20%以上。

法人看好台光電市占率持續增加，有望在輝達新一代產品再取得領導地位，並新增AWS、Meta等CSP（雲端服務供應商）客戶，明年可拿下更多AI專案訂單，持續成為國際大廠最主要的供應商。

智邦受惠於CSP客戶持續投入AI基礎建設，及企業端客戶網路架構升級需求，8月合併營收為256.37億元，月增11.5%、年增172.3%，且是連續第17個月呈現年成長；累計前8月營收1519.8億元，年增147.5%。

法人指出，智邦AI加速卡產品第二季開始放量出貨，下半年將進一步提升，並開始逐漸升級到過渡版本，而400G交換器客戶需求持續強勁，800G交換器出貨逐步增加下，第三季營收可望季增2位數。

智邦 重返千金股俱樂部

智邦股價昨開高走高，終場以1020元作收，大漲45元，漲幅4.6%，重返千金股俱樂部。

