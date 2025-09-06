晴時多雲

央行拋匯阻貶 8月外匯存底小降

2025/09/06 05:30

央行拋匯阻貶，8月外匯存底小降。（示意圖，中央社資料照）央行拋匯阻貶，8月外匯存底小降。（示意圖，中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行公布我國八月外匯存底餘額為五九七四．三億美元，較七月底小減四．三九億美元。央行表示，主要是八月外資逢高調節台股，連同本金與股利、盈餘匯出高達六十億美元、約當新台幣一千八百餘億元，與央行進場拋匯阻貶所致。儘管如此，台灣外匯存底仍居全球第四大，前三大分別為中國、日本與瑞士。

外資賣股匯出

央行外匯局局長蔡烱民指出，影響當月外匯存底增減有三大因素，包括外匯存底投資運用收益、主要貨幣兌美元匯率變動，以及央行依市場情況進行的外匯操作。

8月台幣大貶2.02％

其中，外匯存底投資運用收益以及匯率變動數影響都是正項。尤其八月美元指數下跌二．二％，主要貨幣包含歐元、英鎊、加幣、澳幣、日圓、人民幣等對美元皆是升值，央行外匯存底非美元資產轉換成美元增加；但新台幣匯價在八月貶值二．○二％，表現最弱。

蔡烱民指出，八月下旬，特別是二十日前後，外資賣超金額增加，且八月又是股利發放大月，外資連同本金、股利、盈餘匯出，是新台幣走貶主因，也因匯價出現較大波動，央行進場拋匯金額大於孳息與匯率收入，使外匯存底減少。

不過今年以來，外匯存底仍增加了二○○多億美元。蔡烱民說，主要來自投資收益及美元ㄢ之外主要貨幣升值所帶來的效益。另新台幣第二季大幅升值，央行進場買匯維穩也有影響，上半年央行實際干預金額將依慣例於立法院開議後，與半年一次的外匯業務報告一併揭露。

蔡烱民表示，七月以來出口商供需回歸平衡，市場預期聯準會九月將降息一碼，年底前降息二碼，最多不超過三碼，也多已反應，但關稅議題較難判斷，且進入訴訟階段，目前市場最關注的還是美國就業市場表現。

