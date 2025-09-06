晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

白宮宴請科技巨頭／川普放話：半導體關稅相當可觀

2025/09/06 05:30

美國總統川普4日與美國主要科技公司執行長晚宴，出席者包括OpenAI執行長奧特曼、Google母公司Alphabet執行長皮查伊與共同創辦人布林、微軟執行長納德拉與創辦人蓋茲及AMD執行長蘇姿丰等人。（美聯社）美國總統川普4日與美國主要科技公司執行長晚宴，出席者包括OpenAI執行長奧特曼、Google母公司Alphabet執行長皮查伊與共同創辦人布林、微軟執行長納德拉與創辦人蓋茲及AMD執行長蘇姿丰等人。（美聯社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普四日在與美國主要科技公司執行長晚宴前表示，美國很快將對尚未將產線遷移至美國的公司課徵可觀的半導體進口關稅，但他沒有提到具體時間或稅率。

他指出，「我們將課徵非常可觀的關稅，不是非常高，但相當可觀，如果他們來到美國，建廠或計畫設廠就不會有關稅」。

強調很快開徵 赴美設廠就沒關稅

川普上月表示，美國將對進口半導體課徵一○○％關稅，但不適用於在美國設廠或承諾設廠的公司，比如蘋果。而台積電、三星電子與SK海力士已宣布在美國投資晶片製造。

彭博報導，四日的晚宴在白宮是罕見的一場聚會，一些全球最有價值的科技企業執行長與創辦人齊聚一堂，他們全都在搶奪人工智慧（AI）領域的優勢。出席者包括OpenAI執行長奧特曼、Google母公司Alphabet執行長皮查伊與共同創辦人布林、微軟執行長納德拉與創辦人蓋茲等人，川普席間還一一追問其投資美國的計畫。

川普首先點名坐在身旁的Meta執行長扎克伯格發言，並追問Meta計畫投資美國多少資金？扎克伯格先是一愣，接著說至二○二八年至少六○○○億美元。川普表示，「這是一筆龐大投資」。

川普接著詢問對面的蘋果執行長庫克，他沒有遲疑地回應六○○○億美元，川普說，「庫克的情況相當不錯」；皮查伊則說，Alphabet已在美國投資一○○○億美元，未來兩年將再投資二五○○億美元。

川普強調，將確保足夠的能源以滿足資料中心不斷增加的電力需求。他說，「我們在電力容量、獲取電力和許可證方面為你們提供了非常便利的條件。我們領先中國很多，真的，非常非常多」。

未見黃仁勳 馬斯克稱受邀但不克前往

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳並未現身這場白宮晚宴，另一個缺席的則是特斯拉執行長馬斯克，他稱有收到邀請，但不克前往。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財