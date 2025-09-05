晴時多雲

盤勢分析》高檔區量價背離 嚴控持股比

2025/09/05 05:30

3大法人昨合計買超114億元，其中外資買超115.9億元、投信賣超15.6億元、自營商買超13.7億元；外資台指期淨空單昨減少1285口，累積外資台指期淨空單約2.35萬口。（中央社）3大法人昨合計買超114億元，其中外資買超115.9億元、投信賣超15.6億元、自營商買超13.7億元；外資台指期淨空單昨減少1285口，累積外資台指期淨空單約2.35萬口。（中央社）

Google反壟斷獲勝，推升科技股樂觀氛圍，美國科技股反彈，為市場多頭帶來信心，台積電（2330）昨一早率領台股攻擊，電子權值股鴻海（2317）、聯發科（2454）、軍工股助攻，然而軍工股10點過後風雲變色，長榮航太（2645）漲停打開跳水急殺，軍工族群開高走低，PCB股王台光電（2383）傳出被韓國與中國廠商搶單的利空，股價重挫，拖累PCB族群續弱，金居（8358）也由紅翻黑，加權指數上檔無力，不過營建股因放寬限貸令股價轉強，加權指數終場小漲79.55點，收在24179.85點，成交量約4483億元。

啟發投顧副總容逸燊分析，昨日早盤軍工股續強，但10點後開始出貨，僅剩造船相關個股維持強勢，無人機概念股籌碼開始鬆動，盤中傳出新青安房貸政策鬆綁，帶動多檔營建類股跌深反彈，低檔股有利多方點火，容易急漲，高檔股則小心趁勢下車，9月中降息以前波動將開始放大。

元大投顧認為，大盤近來出現過熱警訊，技術指標與量價結構呈現背離，融資餘額增加且當沖比率居高不下，加上近十天多次跌破月線，一改過去四個多月以來的慣性，指數來到高檔，易因風吹草動引發賣壓，建議嚴控持股比重。

凱基投顧指出，就技術面觀察，台股價漲量縮，KD值持續走弱，且5日線向下交叉10、20日均線，但指數並未跌破前兩天低點，短線支撐暫看24000點整數關卡。（記者卓怡君）

