８月營收速報》二姊演唱會挹注 寬宏再創新高

〔記者張慧雯／台北報導〕在江蕙演唱會挹注下，文創股寬宏藝術（6596）公告8月營收8.73億元再創歷史新高，寬宏預估，9月尚有江蕙小巨蛋演唱會1場、潮台北小巨蛋演唱會3場、火焰之舞8場、WILD WILD韓國歌舞秀台北6場、神不擲骰子樂隊1場等，預料第三季單季營收獲利有機會再創新高。

寬宏藝術8月營收8.73億元、年增612.89%，累計今年1-8月營收24.59億元、年增100.98%；寬宏指出，營收大幅成長主要源於8月舉辦江蕙台北小巨蛋演唱會14場與日落大道音樂劇11場。

寬宏表示，第四季還有WILD WILD韓國歌舞秀高雄4場、李翊君台北小巨蛋演唱會1場、盧廣仲TICC演唱會3場、民歌演唱會4場、初音台北小巨蛋1場、曾沛慈北流演唱會1場，Kacey Musgraves演唱會1場、Jeremy Zucker演唱會1場、YUZU演唱會1場、羅志祥台北小巨蛋演唱會2場等，而歌迷期盼的二姊演唱會加場，團隊也在積極申請場地中，預估下半年營收獲利有望超越上半年。

旺季來臨 東科-KY營收月增28%

〔記者歐宇祥／台北報導〕影音揚聲器系統ODM製造商東科-KY（5225）公告8月營收12.9億元，月增28.8%、年減3.3%，前8月累計營收75.4億元、年減9%。東科表示，因進入消費性電子傳統旺季，預期9月起仍將維持穩健成長，全年正向樂觀。

東科的主力產品放在各大電視品牌的聲霸（SoundBar），該公司日前表示，目前正逐步切入新客戶與新聲學產品領域，下半年、明年都將有新品量產，營運有望持續增溫；且營運受匯率波動影響小，下半年看穩健爬升。

在產能部分，東科除規劃年底將中國產能遷往新廠區、以降低租金成本，今年中國廠產能比重估約35%，而越南二廠也正在加速建置，以支應客戶訂單。

