中股擠泡沫？AI中國隊寒武紀暴跌

中國AI晶片龍頭寒武紀一週前才創歷史最高，但截至昨天股價已回跌24％、市值蒸發6943億。（取自中國社群平台）

〔編譯盧永山／綜合報導〕日前一度登上中國A股股王的中國人工智慧（AI）晶片龍頭寒武紀（Cambricon），近日股價持續下跌，9月4日收盤重挫14.5%，失去股王地位，且從創下高點後已回跌24.3%，跌入空頭市場，主因是上海交易所調整科創50指數（STAR50）權重，以及阿里雲否認採購寒武紀15萬片繪圖處理器（GPU）。

一週股價回跌24％

市值蒸發6943億

寒武紀9月4日開盤後一路走低，收盤下跌14.5%至1202元人民幣（下同），從8月28日創下1587.91元歷史新高，取代貴州茅台成為Ａ股股王以來，該公司股價已回跌24.3%，市值也由歷史最高的6643.03億元跌至5028.57億元，蒸發1614.46億元（新台幣6943.3億元）。

請繼續往下閱讀...

中國媒體指出，寒武紀股價下挫，與上海交易所決定調整科創50等指數樣本有關。寒武紀在科創50指數中的權重，將由15%降至10%，上海交易所此舉也令科創50指數9月4日收盤下跌6.1%。

科創50指數規定，單一股票權重不得超過10%，而截至9月2日，寒武紀的權重已高達15.42%，中芯國際也達到10.21%，雙雙超標；基金經理人為了符合指數規定，預計將被迫在短時間內調整持股比例，追蹤科創50指數的基金，可能需在9月15日前出清超過100億元的寒武紀持股。

此外，9月1日開盤前，市場傳言阿里雲為因應輝達斷供，緊急追加15萬片寒武紀思元370晶片訂單。但阿里雲回應稱，公司確實秉持「一雲多芯」策略，支持國產供應鏈，但採購寒武紀15萬片GPU的傳言並不準確。

寒武紀8月26日公布今年上半年財報為營收28.8億元，年增逾43倍，淨利潤為10.38億元，首度轉虧為盈。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法