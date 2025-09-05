晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台達電泰國邦浦廠大擴廠 用電估大增20倍

2025/09/05 05:30

台達電在泰國的子公司泰達電執行長鄭安（右4） 與泰國供電單位協商擴產用電計畫。（泰達電提供）台達電在泰國的子公司泰達電執行長鄭安（右4） 與泰國供電單位協商擴產用電計畫。（泰達電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）積極擴充旗下泰國邦浦廠區產能，業務涵蓋基礎設施、交通、電源及零組件，管理層預計，該廠區至2027年用電需求將是原本的20倍，呈現爆發式成長，目前已攜手曼谷大都會電力局、邦浦工業區管理局展開合作，第三季起將開始進行負載切換，支援邦浦六廠至七廠的運作。

台達電表示，邦浦廠區原本用電需求約為4MW（百萬瓦），隨著新一輪擴建計畫推動，預估至2027年將增至81.7MW，成長幅度達20倍。

根據曼谷大都會電力局的構思，短期將透過追加電力線路等方式，優化現有基礎設施與輸電線路，滿足今年的需求。長期則計畫於1至3年內升級輸電系統，並為台達新廠區建置專用輸電線，提供更高的負載容量，以支撐後續產能擴充，第三季起就會開始進行第一階段的負載切換作業，支援邦浦六廠至七廠的運作。

此外，台達電提供的能源儲存、微電網解決方案，相關技術已受泰國官方納入後續整合相關政策的研究方向。由於集團目標在泰國當地打造繼台灣廠區之後的第二個智慧製造中心，同時成為主要出口基地之一，提供客戶更加多元的出貨選擇，作為擴張AI產品線的有力後盾。

從營運面來看，台達電目前的AI伺服器電源、散熱系統等相關營收，貢獻比重已接近3成，市占率持續上升的資料中心液冷系統供不應求，第三季仍有新客戶加入，整體成長動能延續至下半年。因應輝達新的AI伺服器架構，台達電將強化下一代電源機櫃規格，導入利基型的高壓直流設計，深化AI資料中心布局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財