3大挑戰夾擊 商研院︰內需復甦兩極化

2025/09/05 05:30

商研院昨發布最新台灣商業服務業景氣循環分析預測，示警商業服務業整體景氣走向「仍具衰退風險」。（示意圖，中央社資料照）商研院昨發布最新台灣商業服務業景氣循環分析預測，示警商業服務業整體景氣走向「仍具衰退風險」。（示意圖，中央社資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕商研院昨發布最新台灣商業服務業景氣循環分析預測，七月商業服務業同行指標綜合指數（CCCIS）降至負○．三一三七個標準差，並預測到明年一月恐再滑落。商研院分析，雖下滑速度較前次預測趨緩，但內需復甦不均衡呈現兩極化，加上金融與投資走勢背離，且內部有缺工、物價上漲削弱消費力與美國總統川普發動關稅戰等夾擊，商業服務業整體景氣走向「仍具衰退風險」。

商業服務業 仍有衰退風險

商研院分析，今年上半年台灣GDP（國內生產毛額）年增六．七五％，其中成長動能主要來自民間投資與淨輸出，但民間消費僅小幅增長○．九％，顯示經濟「外熱內溫」格局，服務業貢獻度遠低於工業，內需表現明顯落後。

依產業來看，批發零售、水電燃氣消費維持上升，但住宿餐飲、不動產與住宅服務、服務業就業同步下滑，復甦兩極化現象加劇。領先指標顯示，民間固定投資、服務貿易收支與就業有改善，金融保險、運輸倉儲與商業服務股價指數走弱，形成資金與投資部門走勢分歧。

商研院示警，疫情後消費行為改變，加上缺工、成本上漲與央行信用管制，壓抑了內需市場，不動產與餐飲業特別受到影響；而美國貿易政策與川普政府的關稅戰，也為台灣出口帶來高度不確定性。

商研院提醒，單靠總體財政或貨幣政策難以化解風險，政府與企業需合作推動產業轉型，並依外部市場調整策略，若未及時因應，隨貿易戰可能引發的貨幣戰，恐使台灣經濟雪上加霜。

