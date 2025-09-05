晴時多雲

美小非農就業腰斬 Fed本月降息機率升至97.6％

2025/09/05 05:30

美國八月小非農ADP就業僅新增5.4萬人，遠低於預期，顯示美國勞動市場明顯降溫。（法新社）美國八月小非農ADP就業僅新增5.4萬人，遠低於預期，顯示美國勞動市場明顯降溫。（法新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國聯準會（Fed）一些官員表示，對勞動市場的疑慮持續增強他們對降息的預期。在美國八月新增非農就業出爐前夕，有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，八月美國民企僅增五．四萬就業人口，遠低於預期，顯示美國勞動市場明顯降溫，目前市場押注聯準會本月降息的機率高達九十七．六％。

美勞動市場明顯降溫

根據昨公布的ADP報告，美國民間企業八月新增就業人口，從七月的十．○四萬人大幅下滑，也遠低於預期的七．五萬人，ADP首席經濟學家理查森表示，就業動能受到不確定性的嚴重衝擊。

前一天，美國勞工部公布的職位空缺與勞動力流動調查（JOLTS）顯示，七月底美國職缺下降十七．六萬份至七一八．一萬份，低於預期，為二○二○年底以來第二次數據低於七二○萬份，創去年九月以來最低值，過去兩個月職缺減逾三十萬份。

聯準會三日公布的「褐皮書」也強調勞動市場的疲軟，報告指出，上月在十二個轄區中，十一區表示與前一月相較，就業水準幾乎沒有出現淨變化，有七區表示企業不願進行招聘，兩區指稱裁員人數上升。

聯準會理事沃勒：未來半年內應多次降息

聯準會理事沃勒說，「我明確認為下次會議應該降息，須在勞動市場下滑前採取行動，因為通常勞動市場一旦惡化，惡化速度將非常快」。他說，九月政策會議若決定降息，並不必然使貨幣政策就走上預設的降息軌道，然而，「我認為未來三到六個月將進行多次降息」。

亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁波斯提克也強調，儘管物價穩定仍是頭號關注議題，但因勞動市場放緩，今年剩下的時間降息○．二五個百分點是恰當的。

明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡希卡里指出，由於聯邦基金中性利率約三％左右，而目前基準利率維持在四．二五％至四．五％之間，「這顯示未來幾年利率有溫和下降的空間」。

