川普：關稅若生變 多國協議恐失效

針對美聯邦巡迴法院裁定多數關稅措施違法，美國川普政府三日向聯邦最高法院提出上訴，要求最高法院推翻聯邦巡迴法院裁決。（美聯社）

川普政府上訴最高法院 直言若敗訴「美重回經濟災難邊緣」

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普政府三日向聯邦最高法院提出上訴，要求該院加速裁決他是否有權依據一九七七年「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），對貿易夥伴徵收對等關稅。聯邦巡迴法院八月廿九日裁定，川普實施的大多數關稅措施違法，對他的經濟和貿易議程造成嚴重打擊。

要求速審、11月舉行辯論

美國司法部要求最高法院加速審查，以決定是否在九月十日前受理此案，並在十一月舉行辯論。最高法院新開庭期將於十月六日展開。

檢察總長索爾（D.John Sauer）在書面申請文件中寫道：「此案的風險很高。總統和其內閣官員已確定關稅促進和平與前所未有的經濟繁榮，若遭否決，將使我們的國家面臨貿易報復，而沒有有效的防禦措施，並將美國推回經濟災難的邊緣。」

川普三日對媒體指出，他的政府將要求最高法院推翻聯邦巡迴法院的裁決，並認為會在此案勝訴，「我們與歐盟達成協議，歐盟正在向我們支付約一兆美元，而且他們很開心這項協議已經完成；所有的協議都已經完成」。

歐盟、日韓協議若撤 將損失慘重

川普話鋒一轉，直言如果關稅案在最高法院敗訴，「我們可能得解除與歐盟、日本和南韓等國達成的貿易協議」，並警告敗訴會導致美國損失慘重。這是川普首度明確暗示，如果關稅案敗訴，與主要貿易夥伴達成的貿易協議可能會失效。

川普指出，取消這些關稅將付出高昂代價，儘管貿易專家認為，這些關稅將由美國進口商來支付，而非商品來源國的企業支付；經濟學家先前也警告，關稅可能引發美國的通膨。

川普說：「我們的國家有機會令人難以置信地再度變富，也有可能令人難以置信地再度變窮。如果我們沒有勝訴，我們的國家將損失非常慘重。」貿易專家表示，川普的說法是為了說服最高法院，取消關稅將引發重大經濟混亂。

