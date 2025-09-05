解決房貸荒 新青安不占放款限額 卓揆︰自住首購也應優先滿足

什麼是不動產放款限制？

〔記者鍾麗華／台北報導〕為解決房貸荒，行政院院會昨拍板，自九月一日起，新青安貸款不占用「銀行法」第七十二條之二的限額。行政院長卓榮泰表示，青年購買自住房屋，即便非屬新青安貸款，只要符合自住、首購條件，或自住房屋一屋換一屋的貸款申請，也應優先滿足。

國銀面臨警戒線 部分新青安卡關

新青安自前年八月上路以來，至今年七月底已累計核貸近十三萬戶、逾九九九四億元，七十三％以上借款人為四十歲以下青壯年族群；但銀行法有關「住宅建築及企業建築放款」總額，有三十％的上限，因國銀面臨滿水位警戒線，部分符合資格者的貸款遭卡關。

卓揆表示，銀行法相關規定是為管控銀行流動性，但考量銀行房貸逾放比率長期低於其他授信業務，資產品質穩健，且目前銀行流動性無虞，在兼顧銀行辦理不動產貸款風險管控之下，九月一日起申貸新青安貸款不占用銀行法規定比率限額。

他也要求，銀行不得搭售購買其他金融商品作為融資貸款條件，也不得在貸款過程中有任何不當或多次勸誘。

9月1日起限額放寬 房貸能量增

卓揆說，鑑於過往新青安貸款執行期間，外界曾有助漲炒房的疑慮，在財政部提出優化措施後，包含借款人限貸一次、徵提自住切結書，以及督導公股銀行落實徵授信審核、強化貸後管理及稽查，現已能確保符合青年首購自住的目的。

財政部次長阮清華說明，新青安去年申請高峰逾八千件，今年七月已降到三千多件，未來放寬後貸款能量會有所提高。

