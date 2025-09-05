新青安開啟水龍頭 初期釋出1300億活水

財政部表示，目前新青安已核貸尚未撥款共一．二萬件、金額一二○○多億元，將不計入不動產放款限制。（資料照）

財部︰優先承辦首購、自住及已承諾房貸申請

〔記者王孟倫、鄭琪芳／台北報導〕行政院昨宣布新青安貸款不計入銀行法第七十二條之二限額，金管會表示，過去一年八大行庫每月承作新青安約三百億到五百億元，若未排除適用，幾百億元資金被卡住；排除新青安後，讓公股銀行有更大空間支持首購與自住族群，目前新青安已回到自住需求，跟去年時空完全不同，不會讓炒房捲土重來。

根據財政部統計，截至八月二十二日，新青安已核貸尚未撥款共一萬二九二三件、金額一二五七億元，將不計入限額，加計近期核貸案件，初期八大行庫增加房貸額度約一三○○億元。財政部表示，目前新青安排撥約需半個月至四個月，後續撥貸速度可望加快，將督導行庫優先承辦首購、自住及已承諾房貸申請。

請繼續往下閱讀...

金管會︰不會讓炒房捲土重來

根據銀行法規定，不動產放款占比不得超過三十％，而目前新青安貸款餘額占整體房貸餘額約十二％。金管會主委彭金隆表示，必須盡力滿足自住跟首購的需求，因此，九月一日以後新承作新青安不計入銀行法限額，希望給公股行庫更大空間，協助滿足民生貸款所需。

金管會銀行局長童政彰表示，八大行庫中以合庫不動產放款比率達二十八．三％較高，民營銀行則較寬裕，比較沒有限貸問題。過去新青安曾被濫用，財政部對轉租、人頭戶、涉營業行為等追回補貼利息及調整貸款條件，截至七月底，已追回五四二一件、收回補貼逾一億三四八萬元。

金管會強調，已要求各銀行優先提供民眾「首購」、「自住」及「已承諾」等三大類型的房貸案件，對放款償還回收的額度，優先支應這類案件貸款，並建立購置住宅貸款流量控管機制。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法