挺青年家庭 政院拍板2大方案 婚育宅加碼補助 照顧假更具彈性

2025/09/05 05:30

青年婚育租屋協助專案青年婚育租屋協助專案

育嬰留停可以日申請

育嬰留停照顧彈性化方案育嬰留停照顧彈性化方案

家庭照顧以小時請假

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院院會昨拍板「育嬰留停照顧彈性化方案」，明年起，育嬰留停將可以「日」申請，家庭照顧假可以「小時」請假；另也通過「青年婚育租屋協助專案」，創造敢婚、願生、樂養的友善環境，估約五．二萬戶青年及婚育家庭可受惠。

雇主不得扣全勤獎金

勞動部長洪申翰說明，育嬰留停部分，未來勞工可在二年請領期間內，選擇以「日」提出申請，天數不超過三十日，雙親合計可請六十日。家庭照顧假部分，未來可以「小時」為請假單位，一年等於有五十六小時，如使用完畢，可以用未用完的「事假」，同樣可以「小時」為單位向雇主請假，雇主不得拒絕、也不可以扣全勤獎金。

婚育租補估5.2萬戶受惠

內政部長劉世芳也說明，這次擴大租補專案目標對象為婚育族群、新婚及育兒家庭，將原三○○億中央擴大租金補貼專案計畫規定所得標準，每人每月平均所得由最低生活費三倍放寬至三．五倍，適用放寬資格者給予加碼補貼；另符合婚育家庭資格者可再擴大加碼，自登記結婚二年內加碼補貼五十％，每多生一胎再加碼補貼五十％，創造青年人敢婚、願生、樂養的友善環境。

