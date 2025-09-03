工總白皮書︰加速危老都更振內需

工總理事長潘俊榮。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕工業總會昨發表二○二五年白皮書，提出四大當務之急，推動危老都更以擴大內需列為首位，其他還有因應進出口挑戰、解決缺工及穩定工業電價。工總理事長潘俊榮表示，建築容積獎勵是參與者及開發商願意參與都更的重要因素，中央與地方應通力合作，提高容積獎勵等誘因，以加速危老重建及都更進程，達到「二年完成立案、五年完成改建」，有效帶動內需且確保經濟成長。

今年白皮書以「新局—立足台灣的全球經濟戰略」為題，針對產業發展、能源暨環境、賦稅暨金融、勞資關係暨人力資源、國際經貿、兩岸政策、智慧財產權等七大面向，提出三十五個議題、一三八項政策建議。

潘俊榮強調，現今國際局勢不穩，有必要由政府帶動擴大內需確保經濟成長；台灣屋齡超過三十年的住宅達四○○萬戶，抗災與防震能力都不足，都更可改善居住安全，也能帶動營建、製造與服務等相關產業鏈的活絡。

因應進出口挑戰方面，白皮書建議政府除應協助排除台廠赴美投資的障礙外，也要避免雙重課稅，並協處台商海外融資，包括擴大海外信用支持機制、針對重點產業（如電子、汽車零組件、機械加工）提供專案評估與彈性貸款條件等。

工總認為解決急迫的缺工問題「太慢了」，建議彈性擴大開放工業部門引進移工，不再侷限於三K製程及其相關行業的製造業者；另現行「三K五級制」核配比例無法滿足各產業的實際需求，呼籲提升各產業的移工核配比例，並調降就業安定費金額，以減輕基層勞動力為主的企業負擔。

再籲支持撥補台電、勿漲電價

穩定工業電價方面，工總呼籲，不論石化、再生能源及核能等能源類型都應列入考量，應盡速推動核電廠完成安檢，並邀集各界研商延役供電的可行性，在安全無虞前提下重啟核電；也盼朝野支持撥補台電，今年下半年工業電價不宜調漲。

