盤勢分析》上漲空間有限 避免過度殺低

台股加權指數終場下跌161.37點，以24071.73點作收，失守月線位置，成交量約5225億元。（資料照）

受美股上週五大跌影響，台股昨日小幅開低，隨後大盤在跌破月線後湧現賣壓，終場加權指數下跌161.37點，以24071.73點作收，失守月線位置，成交量約5225億元；法人指出，台股主要承壓族群為之前漲勢較為鮮明的電子零組件、其他電子、光電、電腦等族群，所幸金融、半導體指數不跌反漲，終場守在2萬4千點大關之上。

三大法人昨全站在賣方，外資昨日賣超78.29億元、投信賣超29.26億元、自營商賣超108.67億元，合計賣超216.22億元；外資台指期淨空單昨增加355口，累積外資期貨淨空單約2.66萬口。

請繼續往下閱讀...

保德信市值動能50ETF（009803）經理人張芷菱表示，由於第二季市場已提前拉貨，第三季仍會出現上下半年成長斷層，加上資產價格已先回升，指數上方空間有限，盤勢維持高檔震盪，看好大型股仍具財務體質及議價能力較強的優勢，且流動性佳，逢回時建議優先布局操作。

元大投顧分析，從技術面來看，昨日台股日KD指標交叉向下，下跌家數遠大於上漲家數，先前高位階強勢股股價回檔之際，可留意下檔月線、季線的支撐力道，避免過度殺低；此外，櫃買指數8月底創下波段高點，日KD指標未能同步過高，出現價量背離以及當沖比率過熱現象，加上族群快速輪動，建議投資人採取買黑賣紅的操作方式。（記者張慧雯）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法