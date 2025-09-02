車市急凍 8月新車銷量失守3萬輛

根據監理站最新統計，8月全台新車領牌數僅2萬9460輛，月減17%，年增0.2%，失守3萬輛關卡。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕受到關稅和貨物稅等政策不明衝擊，且8月下旬進入農曆民俗月銷售淡季，根據監理站最新統計，8月全台新車領牌數僅2萬9460輛，月減17%，年增0.2%，失守3萬輛關卡。

前8月銷量年減14.2% 12年同期新低

累計1~8月全台新車領牌數26萬3910輛，年減14.2%，創下自2013年以來的12年同期新低，其中進口車12萬7476輛，年減13.3%；豪華進口車6萬6147輛，年減15.4%。

車市龍頭和泰汽車（2207）代理的TOYOTA、LEXUS品牌一枝獨秀，8月合計領牌數1萬1914輛，年增20.7%，市占率飆至40.4%；累計1~8月共10萬2097輛，年增0.6%，市占率38.7%。

中華汽車（2204）旗下MITSUBISHI、CMC、MG三品牌8月領牌數2986輛，年增7.4%，市占率10.1%；累計1~8月共2萬8421輛、年減24.8%，市占率10.8%。

裕日車（2227）旗下NISSAN、INFINITI品牌8月領牌數807輛，年減25.9%，市占率2.7%；累計1~8月共8485輛、年減37.4%，市占率3.2%。

三陽（2206）旗下南陽實業代理的HYUNDAI汽車8月領牌數1118輛，年減16%，市占率3.8%；累計1~8月共1萬1995輛，年減23.6%，市占率4.5%。

車商表示，若政府貨物稅減徵利多能趕在9月實施，有望吸引今年因關稅和貨物稅議題而觀望的消費者出籠購車，預估9月全台新車領牌量將達3萬輛，優於8月。

