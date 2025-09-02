晴時多雲

無薪假近5千人 8成可獲薪資補貼

2025/09/02 05:30

美國關稅尚未底定，但已有4863人實施減班休息，短短半個月大增近千人。 （中央社資料照）美國關稅尚未底定，但已有4863人實施減班休息，短短半個月大增近千人。 （中央社資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕美國關稅尚未底定，但已有四八六三人實施減班休息（俗稱無薪假），短短半個月大增近千人。勞動部表示，其中有六十二．八％企業自述受美國關稅影響，若以實施行業統計，有一六八家企業、三八一二名員工適用「加強版僱用安定措施」，占整體實施人數近八成。

勞動部昨公布受景氣影響勞雇雙方協商減少工時統計，共二四五家、四八六三人實施，與上期（十八日）的一九一家、三九三四人相較，增加五十四家、九二九人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅指出，這期實施總人數中，高達九十二％集中在製造業，達一九一家、四四七九人，較上期增加四十五家、八八九人；其中以金屬機電工業一五六家、三六八五人最多，減班休息模式以月休五至八天為主。

而該行業中占比最高的是「機械設備製造業」，有九十二家、二○四五人，其中兩家實施人數破百人，一家是鑽孔機業者為首次通報、人數有一一○人，主要外銷北美；另一家是工具機製作，因客戶暫緩訂單，通報月休一至四天、人數有一○三人。因機械設備製造業納入適用僱用安定措施，相關員工都可申請薪資補貼。

至於美國關稅對企業的影響，勞動部統計，此次通報中共一一八家、六十二．八％事業單位自述受到美國關稅影響，人數三○五五人，較上期增加四十五家、六六七人。

黃琦雅強調，實施減班休息的員工，工資與過去六個月平均月投保薪資差額的七十％，勞動部將給予補貼，最高可領取一萬二一一○元的薪資差額；若同時參加「因應美國對等關稅政策支持減班休息勞工再充電計畫」，也可合併請領訓練津貼。

