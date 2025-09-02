川普關稅衝擊亞洲 日、韓、台PMI皆緊縮

標普全球昨公布數據，日本、南韓與台灣八月製造業採購經理人指數（PMI）皆緊縮。（法新社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕路透報導，美國關稅已衝擊亞洲各國製造業活動，根據標普全球昨公布數據，日本、南韓與台灣八月製造業採購經理人指數（PMI）皆緊縮。分析師指出，此結果加劇對亞洲製造業的憂心，相關業者提前出貨以因應美國較高的關稅，未來幾個月出口料將疲軟，恐面臨利潤難以成長的壓力。

日本第一生命經濟研究所首席新興市場經濟學家西濱徹指出：「對亞洲經濟體而言，這是雙重打擊，在他們面臨美國高關稅之際，又遇中國廉價出口的競爭。未來美國的關稅衝擊可能加劇，依賴對美出口的國家，比如泰國與南韓尤其脆弱。」

八月標普全球日本製造業PMI四十九．七，從七月的四十八．九上升，但連兩個月處於五十榮枯線以下。隨著中國、歐洲與美國等市場需求疲軟，日本海外新訂單創去年三月以來最大降幅。

八月南韓工業活動四十八．三，從七月的四十八上升，為連七個月緊縮。台灣八月製造業PMI四十七．四，較七月的四十六．二改善，但仍處於緊縮區間。

標普全球彙編的RatingDog八月中國製造業PMI，從七月的四十九．五上升至五十．五，高於市場預期，並進入擴張區間。該數據與週日公布的官方數據不同，該調查顯示，八月製造業PMI從七月的四十九．三上升至四十九．四，為連續五月個月緊縮。

相關調查顯示，中國經濟仍面臨嚴重壓力。RatingDog創辦人姚煜表示，中國製造業活動的復甦仍不均衡，「此改善的持續性，端賴出口是否真的回穩、內需是否加快上升」。

