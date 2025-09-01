〈財經週報-本週熱點〉外匯存底有望挑戰新高

美元回落、孳息大月等兩大有利因素下，8月外匯存底可望止跌回升。（歐新社）

記者陳梅英／專題報導

本週有三大重要數據發布。其中，中央銀行將公布8月底外匯存底，預期在美元回落且又是孳息大月等兩大有利因素下，8月外匯存底有望止跌回升，挑戰新高。

根據央行統計，7月底我國外匯存底金額為5,978.69億美元，較6月底減少5.63億美元，結束連續6個月上升趨勢。但仍穩居全球第4，僅次於中國、日本與瑞士。

央行官員表示，7月外匯存底仍有投資收益挹注，但由於該月非為「孳息大月」，加上美元大幅升值，造成非美元資產換算後縮水，導致整體外匯存底小幅減少。

不過進入8月，市場氛圍丕變，因美就業數據有惡化跡象，加上聯準會（Fed）獨立性受到威脅，美元由高檔滑落，包括日圓、歐元、英鎊、人民幣普遍升值，外匯存底中外幣轉換成美元增加，加上8月是外匯存底孳息大月，兩大有利因素加成，有望推升8月外匯存底止跌回升。

豪雨推升菜價 通膨受到影響

另外，主計總處本週將公布8月消費者物價指數（CPI），預期在連續豪雨，菜價上漲可能會對通膨數據帶來影響。據主計總處資料，7月CPI年增率略升至1.54%，不過已連續3個月低於2%通膨警戒值，至於關稅衝擊目前尚不顯著。

中經院則將發布8月製造業採購經理人指數，是否連3個月緊縮有待觀察。從資料來看，7月PMI指數續跌至48，已經連2個月緊縮，未來6個月展望指數也跌至38.3，連續4個月低於榮枯線50。中經院表示，主要是美國關稅措施帶來不確定性，訂單能見度低，台灣關稅又遲遲未開獎，廠商普遍觀望所致。不過非製造業採購經理人指數（NMI）則呈現連5個月擴張，只是指數回跌至52.8%。

