〈財經週報-投資趨勢〉新手買權證必知五件事

2025/09/01 05:30

面對大波動大行情時，權證以小博大特性，投資效率及獲利空間會更大。（法新社）面對大波動大行情時，權證以小博大特性，投資效率及獲利空間會更大。（法新社）

■許翠珊

2025年上半年因為美國總統川普推出對等關稅，引發全球金融市場動盪，加上美中對抗、烏俄戰爭地緣政治等影響，台股指數創下史上最大跌點跌幅，短期波動劇烈，致投資操作難度大幅提升。然而，隨著AI發展及應用領域不斷擴展，各產業應用需求強勁，預期未來仍有機會為市場帶來一波新動能。

面對大波動大行情時，以小博大的權證就非常適合來搭配操作，投資效率及獲利空間會更大。

權證是股票的衍生性商品，就像是股票的影子，和股票連動，不僅投入資金較小，又可以複製股票價差，且買賣權證就像買賣股票一樣容易，加上交易成本較低（交易稅只有股票三分之一），多空皆可來回操作，資金運用更靈活，是取得股票槓桿相當方便的工具。例如︰台積電（2330）股票買一張約需110萬元，有高價門檻的障礙，若轉買較低價格的權證，只要幾千元也可參與股票漲跌。由於同時具備高槓桿、省資金、省稅的優點，因此權證也就成了投資人想參與高價股交易時最好的選擇，只要選對股票看對方向，就可透過權證放大投資報酬。

雖然買權證和買股票一樣，用原來在證券商開戶的證券帳號就可交易，但若是初入權證市場的新手投資人，買賣前還是要注意下列幾件事：

1.不宜下市價單：市價單可能導致以過高價格買入或過低價格賣出。買賣權證應以「限價單」交易，明確指定想要的買賣價格，避免不必要的損失。

2.看錯要勇於停損：權證是高槓桿高獲利，但也伴隨著高風險，當看錯時損失也是數倍，因此寧可先小賠出場，千萬不要捨不得，一定要設停損點。

3.預期股票即將漲跌才進場：權證有時間價值，每天遞減，太早買損失時間價值，也不適合放太久，短線進出較有利，一般為3至10天。

4.快到期的權證，新手不要買：快到期且價平附近，是所謂樂透權證，槓桿倍數相對較大，不適合新手投資人。

5.即將賣完的權證價格易偏離不要買：發行券商賣出超過8成以上的權證，可能無法善盡造市義務，提供充足流動性，因此通常易出現流動性不佳或價格異常的情形，買進容易吃虧。買進前可先至發行券商網站查詢該檔權證銷售狀況。

權證為高槓桿投資工具，投資人於交易前應詳閱產品說明及相關風險，投資有風險，投資人應視自身投資風險屬性並謹慎為之。相關資訊可參考權證贏家https://www.warranttw.tw、元大證券權證官網https://www.warrantwin.com.tw

（作者為元大證券金融交易部副總經理）

