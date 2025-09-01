晴時多雲

〈財經週報-投資觀點〉美國成長股搭上AI順風車！Agentic AI開啟千億美元投資新賽道

2025/09/01 05:30

Agentic AI代表人工智慧應用下一階段大演進，美國大型成長企業已積極投入研發與應用。（法新社）Agentic AI代表人工智慧應用下一階段大演進，美國大型成長企業已積極投入研發與應用。（法新社）

■洪欣如

人工智慧（AI）樂觀情緒點燃市場熱情！投資人高度期待AI前景，加上關稅政策不確定性顯著降低，以及市場普遍預期聯準會9月降息在即，三重利多因素匯聚，美股在8月份屢創歷史新高，輝達、Meta、博通等大型成長股表現尤其強勢，成為推動指數漲升的主力。

績效雙倍領跑 大型成長股長期創造驚人報酬

從數據觀察，美國大型成長股展現出優異的長期投資價值。截至2025年8月13日，代表美國大型成長股表現的那斯達克100指數年初至今上漲13.8%，領先道瓊工業指數的6.5%漲幅。若將時間拉長到過去五年，績效差距更為顯著，那斯達克100指數累計漲幅約120%，相較於道瓊工業指數的76%，顯現出強大的超額報酬能力，也反映美國大型成長企業的持續價值創造力。

受到AI技術革命推動，相關大型成長股獲利成長亮眼，其中半導體龍頭輝達、AMD，以及平台巨頭微軟、蘋果、亞馬遜等，憑藉核心技術與平台優勢，成為這波AI紅利的重要受惠者。Factset數據顯示，2025年那斯達克100指數每股盈餘（EPS）成長率預估約16%，幾乎是標普500約9%的兩倍，顯示在股價飆升的同時，背後有良好的獲利動能支撐。

2,000億美元商機 Agentic AI開啟下一個投資黃金十年

如果說ChatGPT開啟了生成式AI的序幕，Agentic AI代表人工智慧應用朝向下一階段的重大演進。相較於生成式AI的被動回應模式，Agentic AI具備主動感知、決策制定與任務執行能力，能夠自主規劃多步驟行動方案並動態調整策略，實現複雜目標的完成。

根據Precedence Research市場預估，Agentic AI全球市場規模預計從2024年52.5億美元成長至2025年75.5億美元，並以43.8%年複合成長率快速擴張，預估2034年將達到近2,000億美元的市場規模。北美地區在此領域居領導地位，2024年市場份額超過46%，成為技術發展與應用推廣的核心區域。

Agentic AI技術應用範圍廣泛，涵蓋網路安全、流程自動化、客戶關係管理、工業4.0、金融服務、醫療保健與客戶服務等領域，為企業效率提升與商業模式創新提供重要動力。

美國大型成長企業中的微軟、輝達、Alphabet等企業已積極投入Agentic AI研發與應用，不僅鞏固技術領先地位，同時推動獲利成長與市場份額擴張，勢必成為新一波驅動整體市場漲勢的重要催化劑。

月配息+成長雙贏：穩健擁抱成長股投資新策略

對於風險承受度適中且追求長期資本增值的投資人，透過專業管理的美國成長型基金進行資產配置是絕佳的選擇。考量台灣投資人對現金流的偏好，現在有不少機構推出結合總報酬策略與每月配息機制的基金產品，提供投資人長線投資的新選擇，如聯博投信的美國成長型系列，透過布局具有成長潛力的股票組合，除了股息之外，增納資本利得的收益來源，進而強化每月現金流。

如此一來，不僅滿足穩定且增強的現金流需求，亦使投資人能夠參與科技股長期價值創造過程，協助投資人實現穩健收益與資本增值的雙重投資目標。

（作者為群益金鼎證券財富管理部執行副總裁）

