〈財經週報-投資趨勢〉AI應用+供需點火 台股迎來長線利多

2025 年至 2034 年量子運算市場規模及預測

■歐陽渭棠

ChatGPT-5在今年8月份強勢登場，再次興起市場對人工智慧的高度關注，推動全球資金再分配，投資人紛紛將目光鎖定AI概念股。隨著AI應用範圍不斷擴大，未來一年整體產業的供需預期有望穩步提升。在獲利動能延續與需求增長的雙重帶動下，產業基本面展現強勁支撐，本益比依舊具備向上推升的空間，進一步增強市場信心。整體而言，台股後續行情值得密切關注，尤其是與AI相關的投資機會。

AI應用範圍擴大 台股行情可期

生成式AI熱潮持續延燒，除了ChatGPT新版本上線，DeepSeek-V3也蓄勢待發，展現出更強大且多面向的能力，讓人工智慧不再只是實驗室的研究成果，而是真正影響大眾生活與企業營運的重要助力。AI技術的快速發展，市場競爭將更加激烈，讓AI不再只是科技議題，而是逐步成為驅動全球經濟的核心動能。

請繼續往下閱讀...

2025年第一季前，AI晶片需求仍以大型語言模型的訓練為主，不過隨著AI應用逐漸普及至方方面面，四大CSP業者（雲端服務供應商）在第二季法說會上皆強調對於AI晶片需求的迫切，並將全年資本支出持續上修，顯示市場需求的強勁態勢。

在這場科技巨浪下，台灣硬體供應鏈再度扮演重要角色。無論是驅動AI的GPU晶片、承載運算需求的伺服器與資料中心，還是確保效能穩定的散熱模組、先進封裝與關鍵零組件，台灣廠商都是國際大廠的重要合作夥伴。除了台廠在先進製程本就有領先地位，伺服器代工廠也在AI伺服器訂單持續湧入下，營運動能明顯增強，散熱、PCB、矽光子等供應鏈環節，也因應AI與量子運算需求而迎來新一波成長機會。

在GB200順利量產，且GB300預期於第四季開始交付的帶動下，市場先前對供給端的憂慮逐步化解。需求暢旺、供應穩定，帶動企業獲利展望上修，市場看法自然趨於正面。

另外，對AI發展有重大推進的量子運算也在蓬勃發展中。根據Precedence Research的資料顯示，2024年全球量子運算市場規模為11億美元、2025年則為14.4億美元，預計到2034年將達到162.2億美元，2025至2034這十年間，市場預測將以複合年增率30.88%的速度擴張。值得注意的是，已有多家台廠投入資源研究及開發，後市表現令人期待。

對投資人而言，這波AI狂潮不只是短線議題，而是產業基本面持續向上的驅動力。雖然國際政經局勢、利率政策與關稅變數仍可能導致市場短期震盪，但在需求成長、供應鏈擴張、企業獲利動能增強的多重支撐下，台股相關族群的成長空間依舊充足。

掌握成長契機 投資AI ETF搶先機

隨著AI晶片及伺服器出貨量攀升，企業獲利動能可望延續，台灣供應鏈也將受惠推升表現，台股本益比在此背景下具備擴張潛力。在資金加速輪動之際，投資人可考慮透過涵蓋上中下游供應鏈的AI主題型ETF，有效掌握台廠在AI浪潮下的成長契機。（作者為凱基投信副投資長)

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法