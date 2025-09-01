晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-投資趨勢〉AI應用+供需點火 台股迎來長線利多

2025/09/01 05:30

2025 年至 2034 年量子運算市場規模及預測2025 年至 2034 年量子運算市場規模及預測

■歐陽渭棠

ChatGPT-5在今年8月份強勢登場，再次興起市場對人工智慧的高度關注，推動全球資金再分配，投資人紛紛將目光鎖定AI概念股。隨著AI應用範圍不斷擴大，未來一年整體產業的供需預期有望穩步提升。在獲利動能延續與需求增長的雙重帶動下，產業基本面展現強勁支撐，本益比依舊具備向上推升的空間，進一步增強市場信心。整體而言，台股後續行情值得密切關注，尤其是與AI相關的投資機會。

AI應用範圍擴大 台股行情可期

生成式AI熱潮持續延燒，除了ChatGPT新版本上線，DeepSeek-V3也蓄勢待發，展現出更強大且多面向的能力，讓人工智慧不再只是實驗室的研究成果，而是真正影響大眾生活與企業營運的重要助力。AI技術的快速發展，市場競爭將更加激烈，讓AI不再只是科技議題，而是逐步成為驅動全球經濟的核心動能。

2025年第一季前，AI晶片需求仍以大型語言模型的訓練為主，不過隨著AI應用逐漸普及至方方面面，四大CSP業者（雲端服務供應商）在第二季法說會上皆強調對於AI晶片需求的迫切，並將全年資本支出持續上修，顯示市場需求的強勁態勢。

在這場科技巨浪下，台灣硬體供應鏈再度扮演重要角色。無論是驅動AI的GPU晶片、承載運算需求的伺服器與資料中心，還是確保效能穩定的散熱模組、先進封裝與關鍵零組件，台灣廠商都是國際大廠的重要合作夥伴。除了台廠在先進製程本就有領先地位，伺服器代工廠也在AI伺服器訂單持續湧入下，營運動能明顯增強，散熱、PCB、矽光子等供應鏈環節，也因應AI與量子運算需求而迎來新一波成長機會。

在GB200順利量產，且GB300預期於第四季開始交付的帶動下，市場先前對供給端的憂慮逐步化解。需求暢旺、供應穩定，帶動企業獲利展望上修，市場看法自然趨於正面。

另外，對AI發展有重大推進的量子運算也在蓬勃發展中。根據Precedence Research的資料顯示，2024年全球量子運算市場規模為11億美元、2025年則為14.4億美元，預計到2034年將達到162.2億美元，2025至2034這十年間，市場預測將以複合年增率30.88%的速度擴張。值得注意的是，已有多家台廠投入資源研究及開發，後市表現令人期待。

對投資人而言，這波AI狂潮不只是短線議題，而是產業基本面持續向上的驅動力。雖然國際政經局勢、利率政策與關稅變數仍可能導致市場短期震盪，但在需求成長、供應鏈擴張、企業獲利動能增強的多重支撐下，台股相關族群的成長空間依舊充足。

掌握成長契機 投資AI ETF搶先機

隨著AI晶片及伺服器出貨量攀升，企業獲利動能可望延續，台灣供應鏈也將受惠推升表現，台股本益比在此背景下具備擴張潛力。在資金加速輪動之際，投資人可考慮透過涵蓋上中下游供應鏈的AI主題型ETF，有效掌握台廠在AI浪潮下的成長契機。（作者為凱基投信副投資長)

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財