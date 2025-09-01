〈財經週報-國際展望〉降息預期升溫 股債表現可期 多重資產策略成長收益兼顧

聯準會主席鮑爾於日前Jackson Hole會議上釋出鴿派訊號，9月降息的預期升溫，道瓊指數再創新高。（路透）

■徐煒庠

近一週在聯準會（Fed）主席鮑爾於日前Jackson Hole會議上釋出鴿派訊號，令市場對於9月降息的預期升溫至近9成，加上AI熱潮延續，驅動市場對於科技股股營運獲利的信心，以及美國第二季GDP上修、初領失業金人數低於預期，舒緩市場對於景氣衰退的擔憂，在種種正面訊息的激勵下，近一週MSCI世界指數上漲1.47%，S&P500指數與道瓊指數皆再創歷史新高，信用債表現亦同步走揚。

鮑爾轉鴿派訊號起 道瓊再創新高

從經濟指標來看，根據《花旗經濟驚奇指數》，全球經濟數據表現多數優於預期，顯示經濟動能仍具備韌性，惟在關稅影響下，調查性數據如企業與消費信心則受壓抑。在對等關稅方面，川普政策風格多變，後續雖然需視其在政策實施上態度是否反覆，不過現階段來看，稅率大致定，部分半導體關稅具豁免條件，各界關注的美中互動，近期雙方亦有釋放善意，長期供應鏈的調整才是解決方案。

請繼續往下閱讀...

在貨幣政策方面，上週Jackson Hole全球央行年會上，鮑爾於演說中指出，鑒於經濟前景的轉變，聯準會在「物價穩定」與「充分就業」間的風險平衡正在轉向，因此政策立場可能需要重新調整。而在貨幣政策框架上，聯準會將回歸彈性通膨目標，無須等通膨完全回落2%以下即能行動，展現更靈活調整的政策立場。相比先前立場，鮑爾此次談話明顯對降息釋出善意，讓市場對9月降息預期隨之回升，更看好今年底前有兩碼潛在的降息空間。不過，鮑爾也避免形成連續性降息的暗示，重申「依據經濟數據與風險逐次判斷」，暗示聯準會決策獨立性並未鬆動，也間接回應聯準會成員立場分歧的情況。對於貨幣政策框架的表述亦不偏鷹，也不預設長期寬鬆。

可望迎接降息 金髮女孩經濟重現

在投資布局上，鑒於經濟仍穩健持堅，加上可望迎來降息，市場期待「金髮女孩」經濟重現。在此環境下，即使短期出現回檔，投資人皆可視為中長線布局的機會。然而，考量波動風險猶存，因此投資策略不可仰賴單一資產，而是應透過靈活的多重資產策略來掌握股債輪動與收益機會，也可保持彈性並控制波動，在兼顧收益與防禦下，方可以不變應萬變。

在固定收益資產配置上，隨著降息週期啟動，經濟發展持堅下，市場風險偏好回升，信用債如非投等債、新興債表現可留意。同時，面對利率風險趨緩，投資人可適度延長債券投組的存續期間，以鎖定更佳的票息收益。後續也可關注9月到11月的就業與通膨數據，若就業市場降溫快於通膨，在避險需求提升下，公債與投資等級債可適度配置。

美股仍是配置核心 新興亞股可留意

在股市方面，美股仍是配置核心，從第二季企業財報結果來看，超過8成企業獲利優於預期，平均優於預期幅度更是達到8.4%，顯示企業獲利仍強韌。此外，四大CSP資本支出持續加碼，AI投入也逐步反映在業務收入貢獻上，加上川普政府能源政策轉向核電，科技公司AI投資不手軟下，與AI基建相關的工業族群業同步搭上順風車，相關類股表現值得留意。而在非美市場，則可留意基本面佳、題材多元的新興亞股。（作者為群益潛力收益多重資產基金經理人）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法