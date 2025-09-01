晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-看盤焦點〉AI與降息雙引擎啟動 台股多頭氣勢延續

2025/09/01 05:30

市場普遍預期聯準會將於9月降息及4大雲端運算巨頭同步調高資本支出，台股加權指數與櫃買指數雙雙創下歷史新高。（歐新社）市場普遍預期聯準會將於9月降息及4大雲端運算巨頭同步調高資本支出，台股加權指數與櫃買指數雙雙創下歷史新高。（歐新社）

■姚宗宏

隨著美國4大雲端運算巨頭同步調高資本支出，市場對AI未來商機的信心明顯升溫，為AI供應鏈注入強勁動能。另一方面，市場普遍預期聯準會（Fed）將於9月啟動降息，進一步帶動整體產業復甦。儘管關稅議題仍未完全明朗，但目前尚未對經濟造成實質衝擊，市場情緒持續偏多，台灣加權指數與櫃買指數雙雙創下歷史新高。

台股短線樂觀 但過熱訊號浮現

市場普遍預期台股漲勢將延續至第三季底，但近期已有過度樂觀的跡象浮現。根據市場預估，聯準會年底前可能降息2至3碼，9月會後聲明將成為關鍵觀察點。若釋出訊息偏鷹派，市場熱度可望延續；反之，若言論偏中性，盤勢可能進入整理階段。

隨著指數創高，融資與融券同步攀升。若大盤持續走高，空單回補壓力將進一步推升指數。自4月股災以來，加權指數融資減少3成，回升至5成即創新高，櫃買指數回復速度更快。短線看多氣氛濃厚，但第四季起雜音可能浮現，回檔風險不容忽視。

本益比上調空間仍在 AI、PCB概念股成焦點

若年底前利多持續釋出，台股本益比上調至18至19倍的可能性仍存。以中性預估、本益比17倍計算，加權指數仍有再創新高的潛力。

產業方面，AI供應鏈仍是台股成長主軸，資金聚焦於伺服器、晶片製造與基礎建設。近期次產業如PCB概念股表現亮眼，受惠於AI伺服器需求上升，帶動銅箔、玻纖紗布、玻璃布等上下游族群反彈。不過，漲勢能否延續仍需觀察。

AI續領風騷 低基期類股有望補漲

展望後市，資金焦點仍將集中於AI類股，低基期的車用電子與車用半導體亦具備補漲潛力。在快速輪動的格局下，資金有望停泊於具題材與成長性的族群。若聯準會如預期啟動降息，市場將期待百業復甦，落後類股有望掀起補漲行情。

不過，美國232條款尚未塵埃落定，仍為市場帶來不確定性，加上聯準會年底前的利率政策態度亦將牽動盤勢走向。AI產業可能在第四季至明年上年半出現新舊平台轉換的空窗期，也會對盤勢造成影響。

整體而言，9月聯準會降息預期是目前支撐市場樂觀的神主牌，除AI產業外，非AI復甦狀況較預期差，研判市場第四季還是會檢視非AI族群的業績表現，台股多頭氣勢可望延續至第三季底，第四季可能出現回檔，但在中長期展望偏多的前提下，回檔時反而是布局主流類股的良機。

（作者為瀚亞投信國內投資部主管）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財