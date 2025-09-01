〈財經週報-看盤焦點〉AI與降息雙引擎啟動 台股多頭氣勢延續

市場普遍預期聯準會將於9月降息及4大雲端運算巨頭同步調高資本支出，台股加權指數與櫃買指數雙雙創下歷史新高。（歐新社）

■姚宗宏

隨著美國4大雲端運算巨頭同步調高資本支出，市場對AI未來商機的信心明顯升溫，為AI供應鏈注入強勁動能。另一方面，市場普遍預期聯準會（Fed）將於9月啟動降息，進一步帶動整體產業復甦。儘管關稅議題仍未完全明朗，但目前尚未對經濟造成實質衝擊，市場情緒持續偏多，台灣加權指數與櫃買指數雙雙創下歷史新高。

台股短線樂觀 但過熱訊號浮現

市場普遍預期台股漲勢將延續至第三季底，但近期已有過度樂觀的跡象浮現。根據市場預估，聯準會年底前可能降息2至3碼，9月會後聲明將成為關鍵觀察點。若釋出訊息偏鷹派，市場熱度可望延續；反之，若言論偏中性，盤勢可能進入整理階段。

隨著指數創高，融資與融券同步攀升。若大盤持續走高，空單回補壓力將進一步推升指數。自4月股災以來，加權指數融資減少3成，回升至5成即創新高，櫃買指數回復速度更快。短線看多氣氛濃厚，但第四季起雜音可能浮現，回檔風險不容忽視。

本益比上調空間仍在 AI、PCB概念股成焦點

若年底前利多持續釋出，台股本益比上調至18至19倍的可能性仍存。以中性預估、本益比17倍計算，加權指數仍有再創新高的潛力。

產業方面，AI供應鏈仍是台股成長主軸，資金聚焦於伺服器、晶片製造與基礎建設。近期次產業如PCB概念股表現亮眼，受惠於AI伺服器需求上升，帶動銅箔、玻纖紗布、玻璃布等上下游族群反彈。不過，漲勢能否延續仍需觀察。

AI續領風騷 低基期類股有望補漲

展望後市，資金焦點仍將集中於AI類股，低基期的車用電子與車用半導體亦具備補漲潛力。在快速輪動的格局下，資金有望停泊於具題材與成長性的族群。若聯準會如預期啟動降息，市場將期待百業復甦，落後類股有望掀起補漲行情。

不過，美國232條款尚未塵埃落定，仍為市場帶來不確定性，加上聯準會年底前的利率政策態度亦將牽動盤勢走向。AI產業可能在第四季至明年上年半出現新舊平台轉換的空窗期，也會對盤勢造成影響。

整體而言，9月聯準會降息預期是目前支撐市場樂觀的神主牌，除AI產業外，非AI復甦狀況較預期差，研判市場第四季還是會檢視非AI族群的業績表現，台股多頭氣勢可望延續至第三季底，第四季可能出現回檔，但在中長期展望偏多的前提下，回檔時反而是布局主流類股的良機。

（作者為瀚亞投信國內投資部主管）

