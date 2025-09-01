晴時多雲

〈財經週報-台股熱點〉光通訊活蹦亂跳 就怕缺新題材

2025/09/01 05:30

光通訊概念股股價與營收光通訊概念股股價與營收

記者王憶紅／專題報導

台股上週創新高，光通訊族群也表現不俗，其中，波若威（3163）週漲幅高達21.87%，光聖（6442）也有19.23%，而上詮（3363）、眾達-KY（4977）、聯亞（3081）也分別有15.55%、14.29%、10.6%。凱基投顧分析師姜兆剛指出，隨AI、5G、雲端需求持續升溫，光通訊族群今年營收持續成長，產業正向發展；兆豐投顧專業副總黃國偉則說，光通訊題材近2年已多次炒作，在無新題材打動投資人下，預期將箱型整理。

波若威受惠於低基期以及AI高速傳輸題材，上週表現亮麗。市場法人指出，波若威400G/800G光收發器已穩定量產，1.6T產品預計第四季量產，而包含光纖套件及配線盒產品群的共同封裝光學（CPO）布局，則預計今年下半年完成驗證，2026年起量產。波若威累計1-7月營收12.26億元，年增6.03%。

市場法人指出，聯亞7月仍受磷化銦（InP）基板缺貨影響，8-9月將逐漸回復，由於聯亞營業費用支出穩定，因此若營收放大，對每股盈餘助益將更為顯著，看好聯亞第三季隨基板供應逐漸回復，Telecom產品出貨將回復，而矽光產品出貨也將進一步成長。聯亞1-7月營收11.89億元，年增69.4%。

另外，上週漲幅6.77%的華星光（4979），被主管機關要求公布自結財務數字，7月營收3.88億元，年增28.48%，稅後盈餘0.79億元，年增41.07%，每股稅後盈餘0.56元。

華星光今年有新增CSP（雲端服務供應商）客戶，在模塊、連續光波雷射（CW Laser）產能利用率滿載下，新增的無塵室已投入生產，挹注全年營運表現。華星光累計1-7月營收25.43億元，年增44.5%。

