〈財經週報-台股熱點〉輝達賦予新大腦 機器人題材夯

機器人概念股股價與營收

記者方韋傑／專題報導

輝達執行長黃仁勳25日釋出公司最新「Jetson Thor」運算平台，目標讓機器人擁有即時推理能力並強化行動，被市場譽為「機器人新大腦」，激勵相關概念股士氣。其中，所羅門（2359）上週股價大漲13.76%，聰泰（5474）勁揚11.14%，和椿（6215）上漲10.7%，興櫃股達明（4585）則在上市題材加持之下，單週暴漲92.53%，站上800元新天價。

研調機構MarketsandMarkets最新報告指出，全球智慧機器人市場正快速擴張，市場規模預計將從2025年的139.9億美元成長至2030年的503.3億美元，年均複合成長率高達29.2%，顯示未來5年智慧機器人將迎來爆炸性成長。

請繼續往下閱讀...

業界認為，智慧機器人的成長動能來自於產業自動化、數位轉型加速，以及人工智慧深度導入各行各業。關鍵創新技術包括先進語音合成、機器視覺與「機器人即服務」（RaaS），正在改變產業生產模式並提升應用效益。不過，中小企業因投資與營運門檻，對智慧機器人的採用速度仍顯保守，成為市場發展的主要挑戰之一。

以台灣供應鏈現況來看，業者除了看好機器人在製造業的滲透率不斷提升，手術、病患照護及精準醫療領域的應用也正快速成長，有助提升醫療效率與病患照護品質，帶動醫療機構投資意願。物流產業同樣是成長亮點，機器人透過即時導航與倉儲管理優化供應鏈運作，加速產業數位化進度。

關於眾所期待的服務型機器人，研調報告預估在2030年成為市占率最高的產品，應用場域涵蓋醫療、物流與個人助理。應用別中，工業自動化仍是核心驅動，智慧工廠與工業4.0相關投資，帶動汽車與電子產業需求大幅增長。技術方面，電腦視覺、語音合成與機器視覺進展，正持續提升機器人智慧化、自主化與營運效率。

