晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-台股熱點〉輝達賦予新大腦 機器人題材夯

2025/09/01 05:30

機器人概念股股價與營收機器人概念股股價與營收

記者方韋傑／專題報導

輝達執行長黃仁勳25日釋出公司最新「Jetson Thor」運算平台，目標讓機器人擁有即時推理能力並強化行動，被市場譽為「機器人新大腦」，激勵相關概念股士氣。其中，所羅門（2359）上週股價大漲13.76%，聰泰（5474）勁揚11.14%，和椿（6215）上漲10.7%，興櫃股達明（4585）則在上市題材加持之下，單週暴漲92.53%，站上800元新天價。

研調機構MarketsandMarkets最新報告指出，全球智慧機器人市場正快速擴張，市場規模預計將從2025年的139.9億美元成長至2030年的503.3億美元，年均複合成長率高達29.2%，顯示未來5年智慧機器人將迎來爆炸性成長。

業界認為，智慧機器人的成長動能來自於產業自動化、數位轉型加速，以及人工智慧深度導入各行各業。關鍵創新技術包括先進語音合成、機器視覺與「機器人即服務」（RaaS），正在改變產業生產模式並提升應用效益。不過，中小企業因投資與營運門檻，對智慧機器人的採用速度仍顯保守，成為市場發展的主要挑戰之一。

以台灣供應鏈現況來看，業者除了看好機器人在製造業的滲透率不斷提升，手術、病患照護及精準醫療領域的應用也正快速成長，有助提升醫療效率與病患照護品質，帶動醫療機構投資意願。物流產業同樣是成長亮點，機器人透過即時導航與倉儲管理優化供應鏈運作，加速產業數位化進度。

關於眾所期待的服務型機器人，研調報告預估在2030年成為市占率最高的產品，應用場域涵蓋醫療、物流與個人助理。應用別中，工業自動化仍是核心驅動，智慧工廠與工業4.0相關投資，帶動汽車與電子產業需求大幅增長。技術方面，電腦視覺、語音合成與機器視覺進展，正持續提升機器人智慧化、自主化與營運效率。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財