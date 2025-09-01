晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-限貸週年〉最大交屋潮將至 申貸排長龍、房貸成數不足恐惡化

2025/09/01 05:30

史上最大交屋潮已經到來，不少購屋族面臨申貸排長龍、利率調升等衝擊。（資料照）史上最大交屋潮已經到來，不少購屋族面臨申貸排長龍、利率調升等衝擊。（資料照）

記者徐義平／專題報導

近5年全台、六都加新竹縣市預售屋揭露中位數總價變化近5年全台、六都加新竹縣市預售屋揭露中位數總價變化

史上最大交屋潮已經到來，又碰上房貸總量管制，不少購屋族面臨申貸排長龍、利率調升等衝擊。房產業者認為，申請得到房貸都不算嚴重，最擔心的是房貸成數不足，要在短時間內補足高額缺口，甚至可能被拒貸；因此，希望管制能不溯及既往，尤其前幾年預售階段買進的民眾，以及讓超過10年未調整的高價住宅限貸門檻適度調整，甚至對換屋族第2戶給予相關作業規定。

過去3年預售屋賣掉5.4兆 房貸資金需求驚人

根據信義房屋統計，2022至2024年，全國預售屋賣掉5.4兆元，即使扣除交屋償還的土建融金額，未來交屋階段所需的房貸資金仍相對驚人。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售時買進總價未觸及高價住宅限貸門檻，但交屋時因房價漲多，導致鑑價超越高價住宅門檻，是這波房價大漲且信用管制最大的誤擊族群，過去央行管制政策應是導向購買高價住宅者要多掏錢，沒料到近幾年前預售建案漲多，也許央行應討論如何避免錯殺。

進一步彙整內政部預售屋揭露中位數總價，2021年1月，全國預售屋中位數總價1,150萬元，但2025年1月已拉高至1,552萬元，5年漲幅近35%。六都中，除台北市5年漲幅貼近3成外，其餘五都均為3成起跳，而中南部三都漲幅更超過5成，尤以高雄市5年漲77.72%最多。

中南部三都 預售屋中位數5年拉高逾5成

房產業者指出，全國預售屋揭露中位數總價5年拉高近35%，顯示需要申請房貸的額度也跟著增加，部分換屋類型的預售屋總價更貼近10多年前高價住宅的管制門檻。

馨傳不動產智庫執行長何世昌則表示，即使央行願意將高總價認定放寬，對於市況幫助也不大，因為降低不動產放款集中度的緊箍令依然存在，銀行不可能大舉放款。不過，放寬高價住宅認定，有較大可能讓建案規劃坪數稍微放大，新案大量規劃鳥籠宅的情況或將趨緩。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，高價住宅限貸問題不僅導致第7波信用管制的貸款成數再壓縮，更嚴重的是長年不檢討的總價管制紅線，不但沒反應15年來房價變化，甚至扭曲建商推案、定價策略，未讓土地資源進行最高、最佳的價值發揮，而且機關算盡，最後還是難逃限貸陷阱。

另，他建議，央行也要同步考量其他單位祭出的管制手段已具執行成效，包括私法人購置住宅限制、多戶住宅限貸、豪宅稅、囤房稅、房地合一稅等，重新檢討高價住宅限貸的作法。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財