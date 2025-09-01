晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-限貸週年〉最嚴限貸令週年 房子沒了還要賠錢

2025/09/01 05:30

中央銀行第7波選擇性信用管制即將滿1年，房市買氣進入急凍冬天，購屋族面臨違約賠錢的下場，也就是房子沒了還要賠錢。（資料照）中央銀行第7波選擇性信用管制即將滿1年，房市買氣進入急凍冬天，購屋族面臨違約賠錢的下場，也就是房子沒了還要賠錢。（資料照）

記者徐義平／專題報導

個人購屋資金缺口舉例個人購屋資金缺口舉例

中央銀行祭出第7波選擇性信用管制即將滿1年，加上房貸總量管制衝擊，房市買氣直接從炎熱夏天進入急凍冬天，主因房貸成數出現缺口、房貸額度資源有限，短時間內若無資金補上缺口，最慘就是面臨違約賠錢的下場，也就是房子沒了還要賠錢。

房產業者指出，第7波信用管制及房貸總量管制對於房市衝擊最大，尤其第2戶買家、換屋族，甚至首購、自住等部分已購民眾也遭波及，其中第2戶房貸成數從未管制前的最高7成，直接下調至最高5成，若以總價3,000萬元的房屋來看，未管制前可貸2,100萬元，管制後可貸約1,500萬元，出現高達600萬元的房貸缺口。

總量管制+第7波信用管制 第2戶房貸出現缺口

即便央行認為，換屋族可簽切結，1年內賣掉便可維持房貸原額，但因房貸總量管制，多數銀行水位已貼近自行調控警戒線，加上換屋簽結還須耗費人力追蹤，若1年內沒有賣掉，又要追回房貸成數，反觀直接放貸給首購民眾，還省事許多。

此外，近幾年房價飆漲，銀行鑑價也隨市場行情調整，但史上管制最久、最長壽的「豪宅限貸令」門檻卻未曾跟隨房價上漲而調整，仍維持台北市7,000萬元、新北市6,000萬元、其餘縣市4,000萬元的總價門檻進行貸款成數限制。

在各項管制措施交互影響，以及房貸總量管制之下，竟出現「鑑價取其高、核貸金額取其低」的奇特現象。舉例來說，新竹縣竹北市換屋族在2021年購買預售屋總價為3,000萬元，估計可貸得至少7成2,100萬元，但2025年要交屋時，市場行情上漲至4,000萬元，因碰上第7波信用管制，銀行鑑價又認定該住宅總價超過4,000萬元，跨越豪宅限貸門檻，只願意放貸3成；若以鑑價行情來看，普遍認為可貸金額為1,200萬元，銀行卻認定放貸金額是購屋預售屋時總價的3成，也就是900萬元，如此一來，將出現1,200萬元的資金缺口，且相當於只能貸到鑑價行情的2.25成。

鑑價取其高 最慘只能貸到2.25成

房產業者認為，如此放貸過程存在值得討論的地方，首先，購買年度未觸及豪宅限貸門檻，也未有第7波信用管制，因此普遍認定可貸成數最高7成，但交屋時貸款成數突然降至5成，又因鑑價金額突破豪宅限貸門檻，最高只能貸3成；由於信用管制溯及既往，且銀行出現「鑑價取其高、核貸取其低」的方式，最終只願核貸最初購買總價的3成，相當於買家買這戶預售屋，從預售的交屋最終需要自備7成現金、也就是2,100萬元，對比信用管制上路前，自備款與貸款成數的比率直接對調。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，「鑑價取其高、核貸取其低」是部分銀行內規，並非央行規範；一來是銀行嚴格管控放款水位，能少放就不多放、能不放就不放，二來房貸資源優先給首購，換屋族被犧牲。此外，銀行也擔心違反央行規範，所以實務放款業務只會比央行嚴，且挑選高利率案件承作。

專家：擔心違規 銀行自主管控嚴過央行

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，目前房貸之亂有四道「卡關」︰首先第2戶貸款成數降至5成，換屋族首當其衝；再者，因疫情、缺工以及原物料上漲等，預售建案交屋時間紛紛延後，又碰上房貸荒；第三，房價短期內快速上漲，部分住宅交屋時鑑價行情越過高價住宅門檻，貸款成數再受到壓縮。

最後，「平均地權條例」修正案上路後，預售屋禁止轉售，讓該時間點以後買預售屋的民眾因無法轉約，只能選擇解約下車，導致目前房市買氣冷清，買方不是擔心申貸成數不足就是觀望房價修正空間，時間拖得越久，只會更加重市場生存壓力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財