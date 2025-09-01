晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

蘋果新品、航太國防展 9月台股亮點

2025/09/01 05:30

蘋果9月9日將舉行新品發表會，預料將激勵蘋概股供應鏈強勢表現。（中央社資料照）蘋果9月9日將舉行新品發表會，預料將激勵蘋概股供應鏈強勢表現。（中央社資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕上週台股盤中再創歷史新高、來到二萬四五七○點，法人認為，繼輝達公告第二季財報後，接下來登場的是九月九日蘋果「Awe dropping」新品發表會，而台北國際航太暨國防工業展預計九月中登場，軍工概念股也值得留意。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，AI指標股輝達第二季財報不論營收與獲利均超出預期，輝達營收年增率連續九季超過五成，帶動台股AI族群持續向上。他分析，蘋果九月九日將舉行新品發表會，預料將推出新款iPhone系列手機等新產品，有望激勵蘋概股供應鏈強勢表現，並帶動盤面高檔震盪、類股良性輪動。

法人指出，蘋概股除台積電、鴻海、大立光、和碩、臻鼎、台達電、瑞儀等，日前環球晶也宣布美國子公司GlobalWafers America LLC正式與蘋果建立全新的供應鏈合作關係，也值得投資人留意。

此外，九月十八至廿日的台北國際航太暨國防工業展，超過十四國、四百家廠商參加，聚焦先進國防、永續飛行、韌性供應鏈、無人未來四大趨勢，預計將釋出更多題材。

法人認為，軍工股利多來自各國政策支撐，主要買家為政府，相較一般高本益比科技股，更不容易受消息面、景氣循環影響，表現穩定；基於軍備需求持續擴張，長線有利軍工概念股表現，投資人可留意布局機會。

對於不少投資人擔心台股短線過熱，野村優質基金經理人陳茹婷表示，台股基本面無虞，加上美國明年有機會擴大降息，可望助攻行情再度噴出，民眾現階段適度獲利了結，但建議仍應保留至少七成持股，以參與明後年的多頭行情。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財