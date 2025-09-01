蘋果新品、航太國防展 9月台股亮點

蘋果9月9日將舉行新品發表會，預料將激勵蘋概股供應鏈強勢表現。（中央社資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕上週台股盤中再創歷史新高、來到二萬四五七○點，法人認為，繼輝達公告第二季財報後，接下來登場的是九月九日蘋果「Awe dropping」新品發表會，而台北國際航太暨國防工業展預計九月中登場，軍工概念股也值得留意。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，AI指標股輝達第二季財報不論營收與獲利均超出預期，輝達營收年增率連續九季超過五成，帶動台股AI族群持續向上。他分析，蘋果九月九日將舉行新品發表會，預料將推出新款iPhone系列手機等新產品，有望激勵蘋概股供應鏈強勢表現，並帶動盤面高檔震盪、類股良性輪動。

法人指出，蘋概股除台積電、鴻海、大立光、和碩、臻鼎、台達電、瑞儀等，日前環球晶也宣布美國子公司GlobalWafers America LLC正式與蘋果建立全新的供應鏈合作關係，也值得投資人留意。

此外，九月十八至廿日的台北國際航太暨國防工業展，超過十四國、四百家廠商參加，聚焦先進國防、永續飛行、韌性供應鏈、無人未來四大趨勢，預計將釋出更多題材。

法人認為，軍工股利多來自各國政策支撐，主要買家為政府，相較一般高本益比科技股，更不容易受消息面、景氣循環影響，表現穩定；基於軍備需求持續擴張，長線有利軍工概念股表現，投資人可留意布局機會。

對於不少投資人擔心台股短線過熱，野村優質基金經理人陳茹婷表示，台股基本面無虞，加上美國明年有機會擴大降息，可望助攻行情再度噴出，民眾現階段適度獲利了結，但建議仍應保留至少七成持股，以參與明後年的多頭行情。

