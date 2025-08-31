晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

對美出超擴大 不利關稅談判／專家：台積電得加快改變分工模式

2025/08/31 05:30

台積電獨強的「CoWoS」先進封裝技術，把計算晶片和記憶體晶片整合封裝在基板上。（資料照，記者洪友芳攝）台積電獨強的「CoWoS」先進封裝技術，把計算晶片和記憶體晶片整合封裝在基板上。（資料照，記者洪友芳攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕台美關稅談判持續，將一併討論供應鏈合作及二三二條款相關議題，不過，我國今年前七月對美出超達六九七億美元，其中伺服器與零組件達五一八億美元。不願具名專家告訴本報記者表示，台積電美國廠的晶圓若還是持續空運回台進行「先進封裝」，再將封裝後的晶片運回美國，若這種分工模式沒有改變，台美貿易逆差恐進一步擴大，將不利雙方未來關稅談判。

美國廠仍須將晶圓空運回台封裝

台灣二○二四年對美國的貿易出超達六四九億美元，寫下新高紀錄，而在台美關稅談判進行之際，今年對美出超進一步擴大，前七月就已達六九七億美元，超過去年一整年，且超越德國，成為美國第五大貿易逆差國，預計今年全年對美出超將達一三○○億美元，恐進一步超越愛爾蘭與越南。

該名專家指出，台積電宣布在美國投資一六五○億美元，包括興建六座晶圓廠、兩座先進封裝設施和一間主要研發中心，其中晶圓一廠已量產，第二廠完工、第三廠已動工；不過，先進封裝廠預計二○二六年下半年開始興建，二○二八年才要啟用。

專家解釋，台積電獨強的「CoWoS」（Chip-on-Wafer-on-Substrate）先進封裝技術，把計算晶片和記憶體晶片整合封裝在基板上。而台積電在鳳凰城的第一座晶圓廠雖已量產，但沒有辦法在美國就地封裝，台積電美國廠仍必須將晶圓空運回台灣進行先進封裝。

他說，台積電美國廠首批量產數量達到二萬片晶圓，已空運回台封裝，這些晶片價值提高後，再運回到美國，自然會影響到台灣對美國出超，「等於台積電美國廠生產越多，台灣對美國的出超就越大，數字會一直膨脹」。

專家強調，改變貿易分工，對台灣關稅談判會有幫助，相關談判官員要了解這些流程，說服台積電提前在美國興建封裝廠。而台美關稅談判持續進行中，也恐怕美方拿今年上半年的貿易逆差新數據檢討，這些談判團隊應該要注意。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財