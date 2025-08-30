盤勢分析》台積遭摜壓 台股虎頭蛇尾

台股29日在台積電領軍下，開盤不久衝至24570.15點創盤中最高，勁揚333點，隨後賣壓湧現，加權指數終場小跌3.35點，收在最低24233.1點。（中央社）

美國第二季GDP優於市場預期，激勵美股四大指數前天同步走揚，昨台股多頭一早再度展開攻勢，台積電（2330）率領大盤跳空開高，中小型電子股強勢演出，金融與傳產族群也加入助攻，加權指數一度大漲333點，來到24570.15點的歷史新高，但追價力道不足，量價背離，獲利了結賣壓出籠，高檔震盪激烈，漲點迅速收斂，最後一盤台積電被摜壓至平盤，加權指數由紅翻黑，終場下跌3.35點，收在昨最低24233.10點，成交量約4735億元。

三大法人賣超台股85.9億元，外資賣超86.3億元，投信賣超2.9億元，自營商買超3.3億元；外資期貨空單小增222口，累積外資期貨淨空單約2.63萬口。

啟發投顧副總容逸燊指出，大盤指數拉回，中小型股卻與大盤指數脫鉤，PCB族群多檔個股下週即將出關，市場資金已開始卡位，下週PCB將再成為盤面重心；9月初半導體展著重在設備股表現，加權指數在24000至24600點區間整理，資金仍在各族群遊走，進入9月可注意月初是否有新族群竄起，美國聯準會降息前，預期熱錢心理效應將持續。

統一證券分析，台股KD指標與RSI指標下彎，MACD黑色柱體放大，短期技術指標陷入整理，預估指數高檔震盪，盤面資金聚焦軍工、PCB、機器人等族群，中小型題材股百花齊放，市場關注美國最新PCE（個人消費支出）數據，做為美國聯準會下個月降息的線索。

（記者卓怡君）

