晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

盤勢分析》台積遭摜壓 台股虎頭蛇尾

2025/08/30 05:30

台股29日在台積電領軍下，開盤不久衝至24570.15點創盤中最高，勁揚333點，隨後賣壓湧現，加權指數終場小跌3.35點，收在最低24233.1點。（中央社）台股29日在台積電領軍下，開盤不久衝至24570.15點創盤中最高，勁揚333點，隨後賣壓湧現，加權指數終場小跌3.35點，收在最低24233.1點。（中央社）

美國第二季GDP優於市場預期，激勵美股四大指數前天同步走揚，昨台股多頭一早再度展開攻勢，台積電（2330）率領大盤跳空開高，中小型電子股強勢演出，金融與傳產族群也加入助攻，加權指數一度大漲333點，來到24570.15點的歷史新高，但追價力道不足，量價背離，獲利了結賣壓出籠，高檔震盪激烈，漲點迅速收斂，最後一盤台積電被摜壓至平盤，加權指數由紅翻黑，終場下跌3.35點，收在昨最低24233.10點，成交量約4735億元。

三大法人賣超台股85.9億元，外資賣超86.3億元，投信賣超2.9億元，自營商買超3.3億元；外資期貨空單小增222口，累積外資期貨淨空單約2.63萬口。

啟發投顧副總容逸燊指出，大盤指數拉回，中小型股卻與大盤指數脫鉤，PCB族群多檔個股下週即將出關，市場資金已開始卡位，下週PCB將再成為盤面重心；9月初半導體展著重在設備股表現，加權指數在24000至24600點區間整理，資金仍在各族群遊走，進入9月可注意月初是否有新族群竄起，美國聯準會降息前，預期熱錢心理效應將持續。

統一證券分析，台股KD指標與RSI指標下彎，MACD黑色柱體放大，短期技術指標陷入整理，預估指數高檔震盪，盤面資金聚焦軍工、PCB、機器人等族群，中小型題材股百花齊放，市場關注美國最新PCE（個人消費支出）數據，做為美國聯準會下個月降息的線索。

（記者卓怡君）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財