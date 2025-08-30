運價終止連11跌 美西線大漲

美西線大漲，運價終止連11跌。（長榮提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕最新一期上海出口集裝箱運價指數SCFI上漲29.7點至1445.06點，週漲幅2.09%，終止連11跌；四大主要航線中，遠東到美西線漲幅高達16.97%，遠東到美東線漲幅也有9.68%。

市場人士指出，美中關稅休戰期再延90天，加上庫存貨物持續消化，推動美國線運價反彈，而航商也預計9月1~14日每TEU（20呎櫃）加收GRI（通用費率增加，General Rate Increase）750美元，是否加收成功仍須觀察。

根據最新運價顯示，遠東到歐洲運價每TEU達1481美元，較前一期下跌187美元，週跌11.21%；遠東到地中海運價每TEU達2145美元，下跌80美元，週跌3.59%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）達1923美元，較前一期上漲279美元，漲幅16.97%；遠東到美東每FEU達2866美元，上漲253美元，漲幅9.68%；遠東到東南亞每TEU較前一週上漲21美元，至419美元，漲幅5.27%。

