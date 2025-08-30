晴時多雲

攬才專法三讀 4大修法延攬更多國際人才

2025/08/30 05:30

立法院院會昨天三讀通過「外國專業人才延攬及僱用法修正案」，條文擴大適用對象到世界排名前一千五百名大學畢業生來台工作免兩年工作經驗，延長數位遊牧簽證停留期間至兩年，放寬申請永久居留規定，並提高勞動和社會權益保障，盼以四大修法方向延攬及留用更多國際人才。（資料照）立法院院會昨天三讀通過「外國專業人才延攬及僱用法修正案」，條文擴大適用對象到世界排名前一千五百名大學畢業生來台工作免兩年工作經驗，延長數位遊牧簽證停留期間至兩年，放寬申請永久居留規定，並提高勞動和社會權益保障，盼以四大修法方向延攬及留用更多國際人才。（資料照）

〔記者李文馨／台北報導〕立法院院會昨天三讀通過「外國專業人才延攬及僱用法修正案」，條文擴大適用對象到世界排名前一千五百名大學畢業生來台工作免兩年工作經驗，延長數位遊牧簽證停留期間至兩年，放寬申請永久居留規定，並提高勞動和社會權益保障，盼以四大修法方向延攬及留用更多國際人才。

放寬外國專才對象與停留年限

根據三讀條文，此次修法將世界前五百名大學畢業生來台工作免兩年工作經驗，放寬至前一千五百名大學；開放前兩百名大學畢業生得申請個人工作許可、在我國畢業尋職期僑外生從事工作得免申請許可；放寬外國特定專業人才及外國高級專業人才之配偶依親期間得自由工作。

另為吸引更多數位遊牧人才，數位遊牧簽證停留期間將由現行六個月延長至最長二年。

此外，外國專業人才其本人、配偶、未成年子女及因身心障礙無法自理生活的成年子女，得向外交部或駐外館處申請核發六個月有效期限、多次入國、停留期限六個月、未加註限制不准延期或其他限制的停留簽證；每次申請延期期間不得逾六個月，並得免出國，每次總停留期間最長為兩年。

對於符合一定條件的外國特定專才，如年所得六百萬元以上者，居留一年得申請永久居留，也放寬取得我國副學士以上學位畢業僑外生，得折抵申請永久居留之連續居留期間一至二年。

另，外國專才無須取得永久居留即可適用勞退新制，且經許可永久居留者得適用就業保險，經許可永久居留且符合居住滿十年等條件者，得使用部分身心障礙照顧服務及長照服務。

外國特定專才類別，增列數位、運動、環境、生技四類，並開放公、私立高級中等以下學校聘請語言及藝能等相關領域的教師。

