晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

燃油補貼6千 電動機車憂排擠銷售

2025/08/30 05:30

立法院29日通過《貨物稅條例》修正案，排氣量150cc以下機車汰舊換新最高可減徵6000元，有電動機車業者喊出，政府應同步對電動機車提出配套，否則電動機車行恐撐不住，會被迫關門倒閉。（記者楊雅民攝）立法院29日通過《貨物稅條例》修正案，排氣量150cc以下機車汰舊換新最高可減徵6000元，有電動機車業者喊出，政府應同步對電動機車提出配套，否則電動機車行恐撐不住，會被迫關門倒閉。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕貨物稅補貼加碼三讀，排氣量一五○西西以下燃油機車最高可減徵六○○○元；電動機車業者喊苦，建議政策應同步對電動機車提出配套，否則銷售將遭受排擠，市況將更慘淡、甚至被迫關門倒閉。

籲政府同步對電動車提出配套 增銷售獎勵金

北市機車公會三蘆分會會長、鴻寶車業董事長洪宗寶表示，政府喊出運具電動化時，他第一時間就響應，「同行都笑我傻，說賣電車很辛苦，但我選擇支持政府，賭上身家跟著政策走。結果呢？電車補助逐年縮水，如今新購燃油機車都能降稅，環境部卻不願意對民眾新購電動機車提供補助，叫我們第一線業者情何以堪？」

嘉義市機車商業同業公會榮譽理事長、智慧嘉動力科技總經理陳慶全說，賣電動機車最辛苦的是市場教育，「我們花了好幾年，自己印文宣、辦活動，就是希望民眾願意給電動機車一次機會。結果這麼多努力下來，政府幫新購油車降稅，竟然沒有規劃配套方案來平衡市場，這不是擺明在扯後腿嗎？」

他說：「外界只看到產發署電動機車相關預算執行率不佳，但這不只是冷冰冰的數字，而是代表街頭巷尾有好多家撐不下去的電動機車行，難道真的要逼我們這些小店家走上街頭嗎？」產發署其實可運用原本的計畫與預算，增加對基層車行提供「電動機車銷售獎勵金」，達成多贏的效果。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財