燃油補貼6千 電動機車憂排擠銷售

立法院29日通過《貨物稅條例》修正案，排氣量150cc以下機車汰舊換新最高可減徵6000元，有電動機車業者喊出，政府應同步對電動機車提出配套，否則電動機車行恐撐不住，會被迫關門倒閉。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕貨物稅補貼加碼三讀，排氣量一五○西西以下燃油機車最高可減徵六○○○元；電動機車業者喊苦，建議政策應同步對電動機車提出配套，否則銷售將遭受排擠，市況將更慘淡、甚至被迫關門倒閉。

籲政府同步對電動車提出配套 增銷售獎勵金

北市機車公會三蘆分會會長、鴻寶車業董事長洪宗寶表示，政府喊出運具電動化時，他第一時間就響應，「同行都笑我傻，說賣電車很辛苦，但我選擇支持政府，賭上身家跟著政策走。結果呢？電車補助逐年縮水，如今新購燃油機車都能降稅，環境部卻不願意對民眾新購電動機車提供補助，叫我們第一線業者情何以堪？」

嘉義市機車商業同業公會榮譽理事長、智慧嘉動力科技總經理陳慶全說，賣電動機車最辛苦的是市場教育，「我們花了好幾年，自己印文宣、辦活動，就是希望民眾願意給電動機車一次機會。結果這麼多努力下來，政府幫新購油車降稅，竟然沒有規劃配套方案來平衡市場，這不是擺明在扯後腿嗎？」

他說：「外界只看到產發署電動機車相關預算執行率不佳，但這不只是冷冰冰的數字，而是代表街頭巷尾有好多家撐不下去的電動機車行，難道真的要逼我們這些小店家走上街頭嗎？」產發署其實可運用原本的計畫與預算，增加對基層車行提供「電動機車銷售獎勵金」，達成多贏的效果。

