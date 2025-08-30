晴時多雲

美PCE憂喜參半 市場仍押注9月降息

2025/08/30 05:30

美國商務部昨公布，排除食品與能源價格後，美國7月核心PCE較去年同期上漲2.9%，創2月以來最高點。（法新社）美國商務部昨公布，排除食品與能源價格後，美國7月核心PCE較去年同期上漲2.9%，創2月以來最高點。（法新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕根據聯準會（Fed）偏好的通膨指標，美國七月通膨小幅上升，顯示總統川普的關稅措施正對美國經濟產生影響。美國商務部昨公布，排除食品與能源價格，七月核心個人消費支出物價指數（PCE）經季節調整年增二．九％，較上月上升○．一個百分點，並創二月以來最高點，但符合道瓊預期。

7月PCE年增2.6％、核心PCE年增2.9％ 創2月來新高

數據顯示，核心PCE月增○．三％，符合預期；整體PCE年增二．六％、月增○．二％，符合經濟學家預期。消費支出月增○．二％，符合預期，個人所得上升○．四％，也符合市場預期。

聯準會設定的通膨目標為二％，相關數據雖多符合預期，但距聯準會對通膨感到放心的程度還有一大段差距。

該報告公布後，美股早盤持續下跌，道瓊跌逾兩百點，標普五百、那斯達克跌幅分別為○．七％、一％，費城半導體更重挫二．八％，台積電ADR跌二．七％。

儘管如此，市場仍預期聯準會在九月舉行的政策會議將恢復降息。聯準會理事沃勒說，他支持降息一次，如果勞動市場的數據持續疲軟，他支持更大幅度降息。

摩根士丹利財富管理首席經濟策略師詹特納說，「聯準會開啟降息之門，但降息幅度取決於是否勞動市場疲軟的風險持續大於通膨上升的風險；當前PCE數據將使焦點集中在勞動市場，市場仍偏向支持九月降息」。

被川普開除 Fed理事庫克提告

川普週一以抵押貸款涉詐欺為由，開除聯準會理事庫克。庫克二十八日對川普提出告訴，並要求法院頒布臨時限制令，禁止川普在案件審理期間解除她的職位。

川普二十九日上午在該案聽證會舉行前兩小時提出文件，要求法官科布駁回庫克要求。聯準會希望法官「速審速決」，以平息紛爭。

庫克二十八日提告川普、聯準會理事會以及聯準會主席鮑爾，該訴訟指川普「捏造」解僱她的理由，違反了「聯邦儲備法」的規定。對鮑爾與聯準會理事會的告訴則僅限於防止他們未來尋求執行川普的意志，解除她的職務。該起訴訟最終可能要上訴到最高法院才能化解。

